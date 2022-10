Come vedere Barcellona-Inter in streaming

Barcellona-Inter è un match decisivo per il passaggio agli ottavi di finale di Champions League. Dopo la vittoria sofferta della scorsa settimana a San Siro, i nerazzurri scenderanno in campo per sfidare i blaugrana sul loro terreno di casa, al Camp Nou. Un confronto da cui passa il futuro delle due squadre nella competizione più importante d’Europa.

Barcellona-Inter: guarda la partita in diretta streaming

Puoi guardare la partita in diretta streaming su Prime Video con la telecronaca di Sandro Piccinini e il commento tecnico di Massimo Ambrosini. In collegamento da bordocampo Giulia Mizzoni in compagnia di Julio Cesar, Diego Milito e Clarence Seedorf. Non serve alcuna spesa aggiuntiva se disponi di un abbonamento Prime. Altrimenti, hai la possibilità di attivare subito i 30 giorni di prova gratuita e approfittare così di tutti i vantaggi offerti dalla formula, incluse le spedizioni gratuite su milioni di prodotti.

Tornando alla partita, le formazioni schierate in campo da mister Xavi e dal suo rivale Inzaghi si daranno battaglia per conquistare i tre punti in palio. Onana sarà di nuovo titolare in porta per i nerazzurri. Dall’altra parte, occhi alle accelerazioni di una squadra tornata a esprimere un ottimo calcio. Al momento, la classifica del gruppo C di Champions League vede il Bayern Monaco in vetta da solo a punteggio pieno, con nove punti, seguito dall’Inter a 6 punti e dal Barcellona a 3 punti, mentre chiude il Viktoria Plzeň ancora a secco a 0 punti.

Il fischio d’inizio di Barcellona-Inter è in programma per le ore 21:00 di mercoledì 12 ottobre, ma la diretta su Prime Video prenderà il via già alle 19:30, per approfondimenti, interviste e analisi trasmesse direttamente dal campo nel cuore della città catalana.

È possibile anche guardare il match dall’estero, semplicemente connettendosi allo streaming attraverso NordVPN (oggi al 65% di sconto). Così facendo, si ottiene un indirizzo IP italiano per la visione.

