Come vedere Barcellona-Real Madrid in streaming

Barcellona-Real Madrid di sabato 29 luglio, con fischio d’inizio alle ore 23:00, è la trasposizione estiva de El Clásico. Dalla cornice dell’AT&T Stadium di Dallas, in Texas, l’impianto che solitamente ospita le gare interne NFL dei Cowboys, la partita può essere vista in diretta streaming su DAZN. L’incontro è valido per l’edizione 2023 del Soccer Champions Tour.

Soccer Champions Tour: guarda Barcellona-Real Madrid in streaming

Per la prima volta nella nuova stagione si incrociano i cammini delle due squadre più forti e titolate de LaLiga spagnola. Oltreoceano sta diventando un appuntamento di rito: era già accaduto nel 2017 a Miami e nel 2022 a Las Vegas.

Gli appassionati del grande calcio internazionale che vogliono guardare la partita hanno la possibilità di farlo in diretta streaming su DAZN, accompagnati dalla telecronaca affidata alla voce di Alberto Santi.

Così i due allenatori, Xavi e Ancelotti, potrebbero iniziare la sfida. Diamo uno sguardo alle probabili formazioni in campo dal primo minuto.

Barcellona (4-3-3): ter Stegen, Araujo, Koundé, Garcia, Alonso, Gavi, Kessie, Pedri, Torres, Lewandowski, Ansu Fati;

Real Madrid (4-3-1-2): Courtois, Vazquez, Militao, Alaba, Mendy, Valverde, Kroos, Camavinga, Bellingham, Vinicius Junior, Joselu.

Secondo i bookmakers, i pronostici sono favorevoli ai blancos, la cui rosa è stata rafforzata dagli acquisti di Bellingham e Güler, ma che hanno salutato Benzema con il Pallone d’Oro volato in Arabia Saudita.

Lo spettacolo de El Clásico in questa notte d’estate è solo uno degli appuntamenti accessibili da chi sceglie di attivare un abbonamento a DAZN. Con le formule STANDARD e PLUS si ha diritto allo streaming delle migliori partite del calcio mondiale. Non solo il Soccer Champions Tour che coinvolge anche Juventus, Milan, Arsenal e Manchester United, ma da metà agosto anche tutta la Serie A, con dieci incontri su dieci per ogni giornata.

