Come vedere Barcellona-Valencia in streaming

Barcellona-Valencia in scena al Camp Nou per la giornata 24 de LaLiga. Un match il cui risultato potrebbe sembrare già scritto, se ci si limita ad analizzare le posizioni in classifica delle due squadre, ma che potrebbe riservare qualche sorpresa, soprattutto alla luce di quanto avvenuto nell’ultimo turno di campionato. Il via alle ore 16:15 di domenica 5 marzo.

Guarda la partita Barcellona-Valencia in streaming

I tifosi e gli appassionati del grande calcio internazionale hanno la possibilità di guardare la partita in diretta streaming su DAZN. Per la telecronaca in italiano, la piattaforma ha scelto la voce di Luca Farina.

Come anticipato in apertura, i padroni di casa guidano la classifica de LaLiga con 59 punti, a sette lunghezze di distanza dalla prima inseguitrice, il Real Madrid. Tutt’altra situazione per gli ospiti, che in questa stagione hanno sempre faticato (passando anche dalla rescissione del contratto con Gattuso) e ora si trovano al terzultimo posto con 23 punti, in piena zona retrocessione. Nell’ultimo torno di campionato, però, il Barcellona ha perso contro l’Almeria e il Valencia ha vinto contro il Real Sociedad, due risultati davvero difficili da pronosticare.

Diamo uno sguardo alle probabili formazioni che i due allenatori, Xavi e Voro, dovrebbero schierare all’ingresso in campo.

Barcellona (4-3-3): Ter Stegen, Koundé, Garcia, Alonso, Alba, Kessie, Busquets, Gavi, Ferran, Lewandowski, S. Roberto;

Valencia (4-3-3): Mamardashvili, Foulquier, Gabriel, Diakhaby, Lato, Musah, Guillamon, Almeida, Castillejo, Duro, Lino.

