Come vedere Bari-Venezia in streaming (Serie B)

Bari-Venezia porta in scena al San Nicola un incrocio suggestivo per la giornata 27 della Serie B. I galletti che quest’anno hanno ambizioni di promozione ospitano i leoni alati, fin qui incapaci di mostrare le loro potenzialità, nonostante il cambio in corsa sulla panchina, reduci però da ben cinque risultati utili consecutivi. Il fischio d’inizio è in programma per le ore 20:30 di mercoledì 1 marzo.

Serie B: guarda Bari-Venezia in streaming

Ai tifosi delle due squadre e a tutti coloro che desiderano seguire la sfida segnaliamo la possibilità di guardare la partita in diretta streaming su DAZN, con la telecronaca affidata alla voce di Dario Mastroianni.

Terzo posto in classifica per i padroni di casa (43 punti), che puntano a tornare nella massima divisione insidiando il Genoa che li precede per passare dalla promozione diretta. Situazione ben diversa, invece, per gli ospiti, invischiati nella parte bassa del tabellone alla posizione 16 (29 punti) e con l’obbligo di guardarsi le spalle da una lotta retrocessione che si sta facendo sempre più calda.

Risulteranno determinanti le strategie studiate da Mignani e Vanoli: queste le probabili formazioni schierate all’ingresso in campo dai due allenatori.

Bari (4-3-1-2): Caprile, Pucino, Zuzek, Vicari, Ricci, Molina, Maiello, Benedetti, Benali, Esposito, Cheddira;

Venezia (3-5-2): Joronen, Svoboda, Ceppitelli, Carboni, Candela, Milanese, Tessmann, Ellertsson, Zampano, Pohjanpalo, Johnsen.

