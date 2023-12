Bassi Potenti, ANC Avanzato: Xiaomi Redmi Buds 4 al 50% in meno

Un paio di auricolari Bluetooth che non hanno paura di stupire. Dopotutto stiamo parlando proprio degli Xiaomi Redmi Buds 4 che sono tutto quello che hai sempre desiderato: cancellazione del rumore, audio sopraffine e tanta comodità a portata di orecchio.

Disponibili su Amazon con uno sconto del 50% sono un affare. Se sei interessato non te li fare scappare anche perché le scorte sono limitate. Collegati e portali a casa con soli 34,99€, il prezzo è più che ottimo.

Xiaomi Redmi Buds 4, gli auricolari Bluetooth da abbinare al tuo smartphone

Sono ottimi sotto tutti i punti di vista. Compatibili con svariati dispositivi, grazie al Bluetooth avanzato si collegano subito e non danno mai noie. Le connessioni sono stabili e a bassa latenza per un paio di auricolari che davvero ti regalano un’esperienza geniale.

Gli Xiaomi Redmi Buds 4 li indossi e stanno lì dove li hai messi grazie al loro design ergonomico e stabile. Non presentano sporgenze come i modelli di Casa Cupertino quindi anche se ti muovi o indossi sciarpe e così via, hai ben poche probabilità di perderli o farli cadere.

Al loro interno i driver audio sono di prima qualità. Non manca all’appello la cancellazione attiva del rumore per un vero e proprio risultato sorprendente. Microfoni presenti per chiamate e note vocali ma anche controlli touch così da gestire tutto con un tocco.

Per ultimo ma non per importanza, l’autonomia. Con la custodia di ricarica raggiungi le 30 ore di utilizzo.

Senti un po’, l’offerta su Amazon non durerà per sempre. Se sei interessato collegati al volo in pagina dove approfitti dello sconto del 50% e fai diventare tue le Xiaomi Redmi Buds 4 a soli 34,99€.

