Basta cavi in auto: ecco l’accessorio che ti semplifica la guida

Passi molto tempo in auto e dover collegare ogni volta il telefono è diventata una seccatura? Cavi che si ingarbugliano e occupano spazio (o che non trovi quando servono) e una perdita di tempo che potresti facilmente evitare con questo accessorio che può davvero semplificarti la vita. È l’adattatore Wireless 2-in-1 CarPlay & Android Auto Parpat che oggi trovi in offerta su Amazon a soli 25,51€.

3 ragioni per scegliere l’adattatore Wireless 2-in-1 per CarPlay & Android Auto Parpat

Funzionamento plug‑and‑play senza fili

Connessione stabile senza ritardi

Compatibilità ampia con iOS 10+ e Android 11+

Rendi l’abitacolo della tua auto un luogo più sicuro e ordinato

Compatto, elegante e facilissimo da installare, questo adattatore ti permette di trasformare qualsiasi sistema CarPlay o Android Auto cablato in una soluzione completamente wireless. Non servono app, driver o competenze particolari perché ti basta collegarlo alla porta USB dell’auto (e l’adattatore può essere collegato sia tramite porta USB che USB Type-C) e associare lo smartphone. Dal secondo utilizzo in poi, la connessione avviene in automatico appena metti in moto la vettura.

Questo dispositivo è alimentato da un chip avanzato di ultima generazione che sfrutta la tecnologia WiFi a 5,8 GHz e Bluetooth 5.2, garantendoti così una connessione veloce, stabile e senza ritardi. Potrai usare contemporaneamente il navigatore, fare chiamate e riprodurre la musica in streaming senza interruzioni, con un audio sempre fluido e reattivo ai comandi vocali.

A differenza di altri adattatori economici in plastica, il modello Parpat ha una scocca in lega di alluminio resistente, progettata per dissipare il calore e proteggere i componenti interni. Così non solo hai prestazioni migliori, ma anche una maggiore durata, anche se lo usi quotidianamente.

Ideale per chi…

Ha un’auto recente con CarPlay/Android Auto cablato

Vuole una soluzione senza complicazioni

Usa sia iPhone che Android

Compatibile con iPhone e Android, l’adattatore Wireless 2-in-1 per CarPlay & Android Auto Parpat è la soluzione di cui avevi bisogno per guidare con maggiore sicurezza e tranquillità. Approfitta dell’offerta per acquistarlo a soli 25,51€.