Basta file, con Qonto entri in banca dal tuo ufficio in tempo reale

Per gli imprenditori, la gestione del conto bancario aziendale può essere una vera e propria tortura. Le lunghe attese in fila sono strazianti e, chiunque lavora nel contesto del business sa bene come perdere tempo significa perdere denaro.

Attraverso i conti online però, questo tipo di limitazione è stata in gran parte superata. Di fatto, questo approccio al contesto bancario, consente di interagire con il conto pur restando fisicamente in ufficio.

Detto ciò, non tutti i conti digitali legati al business si equivalgono: per costi, condizioni e servizi, esistono piattaforme che propongono soluzioni più o meno adatte a determinati contesti.

Qonto, per esempio, quando si parla di praticità e sicurezza ha ben pochi rivali. Stiamo parlando di un conto business flessibile, capace di adattarsi a pressoché qualunque tipo di professionista.

Con Qonto puoi evitare perdite di tempo in banca e dedicare più tempo alla tua azienda

Attraverso le funzioni proposte da Qonto, il conto in questione è perfetto per:

professionisti

PMI e Startup

e associazioni di vario tipo.

A livello pratico, Qonto offre un conto online con IBAN italiano, attraverso cui è possibile inviare e ricevere bonifici e addebiti diretti. Ciò permette di gestire fornitori e clienti in maniera ottimale per quanto concerne i pagamenti.

Lo stesso conto è abbinato a una pratica carta business Mastercard. Le spese effettuate tramite la stessa sono gestibili (attraverso limiti e deleghe) attraverso app per Android e iOS.

La possibilità di creare e inviare fatture, così come quella di digitalizzare le ricevute e categorizzare le spese, sono fattori a dir poco apprezzabili nel contesto della contabilità aziendale.

E per quanto riguarda la sicurezza?

Qonto agisce con una serie di soluzioni a dir poco apprezzabili come:

PIN personalizzabile

blocco carta con un clic

attivazione/disattivazione carte

3D Secure 2

Autenticazione avanzata (SCA)

report spese in tempo reale.

Di fatto, tutto ciò che serve per utilizzare un conto business in totale sicurezza.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.