Basta leggere PDF: 6 prompt ChatGPT per risparmiare tempo e fatica

A chi non è mai capitato di trovarsi davanti a un PDF di 50 pagine e pensare (dopo “voglio morire”) “dove trovo il tempo per leggerlo tutto?“. O peggio ancora, di dover cercare un singolo dato nascosto da qualche parte in mezzo a tonnellate di testo? E qui entra in scena il nostro paladino: ChatGPT.

Quello che può fare ChatGPT non è un semplice trucchetto da ufficio. Permette di guadagnare ore preziose ogni settimana. Sei semplici prompt che trasformano montagne di carta (si fa per dire) in informazioni chiare in pochi secondi, o quasi.

Come usare ChatGPT per smettere di leggere PDF: 6 prompt per risparmiare tempo prezioso

1. “Riassumi questo PDF”

Sembra banale, ma la differenza tra leggere 30 pagine e avere un riassunto di 200 parole che contiene tutto l’essenziale è abissale. ChatGPT non si limita a tagliare pezzi qua e là. Identifica i concetti chiave, trova i risultati più importanti e presenta tutto in un formato logico e ordinato. Se si sta analizzando un paper di ricerca, si capirà la metodologia, quali sono risultati e le conclusioni in un colpo solo. Se è un report aziendale, avrai i numeri che contano e le decisioni strategiche più importanti.

La cosa geniale è che questo approccio funziona anche con altri tipi di contenuto. Si può caricare il link di un video di YouTube o un lungo articolo di giornale e ottenere lo stesso risultato.

Ad esempio, immaginiamo di dover guardare un video di 45 minuti in cui un esperto spiega le implicazioni della crisi energetica globale. Invece di guardarlo tutto, basta incollare il link in ChatGPT e chiedere: “Riassumi questo video in 200 parole evidenziando cause, conseguenze e possibili soluzioni“.

In pochi secondi si ottengono le cause principali della crisi (es. geopolitica, scarsità di materie prime); le ripercussioni economiche e ambientali spiegate in modo chiaro; le soluzioni proposte, con nomi, strategie e numeri citati.

2. “Estrai i punti chiave da questo PDF”

Ci sono giorni in cui si devono scorrere decine di documenti in poco tempo, magari per preparare una presentazione o per restare aggiornato su un progetto. ChatGPT analizza tutto e proporne una lista di bullet point con i fatti più importanti. Cifre, dati, scoperte, obiettivi. Tutto in formato telegrafico, pronto per essere copiato nella presentazione. E si può essere anche più specifici: “Estrai i punti chiave dal capitolo III” se il PDF è un mattone da 200 pagine. L’AI si adatta alle nostre esigenze, non il contrario.

3. “Trova citazioni che supportano questo punto”

Si sta scrivendo un report e servono citazioni autorevoli? Invece di cercare manualmente tra le righe, ChatGPT può andare a caccia di dichiarazioni, opinioni e commenti che si allineano con quello che si sta cercando. Si può essere anche chirurgici. Ad esempio: “Trova citazioni sui rischi del cambiamento climatico da scienziati di università prestigiose“. L’AI setaccia tutto il documento e pesca esattamente quello che serve.

ChatGPT fornisce anche il contesto di ogni citazione. In questo modo, si può risalire alla fonte originale per verificare accuratezza e attribuzione.

4. “Estrai tutte le figure, tabelle e grafici e spiega ognuno”

Questo prompt è pura magia per chi lavora con report pieni di numeri. ChatGPT individua ogni tabella, ogni grafico, ogni schema e li spiega in parole semplici. È particolarmente utile quando si ha a che fare con report finanziari o studi statistici che sembrano scritti in una lingua aliena.

L’unico limite? Può avere difficoltà con immagini di bassa qualità o grafici particolarmente complessi. Ma nella maggior parte dei casi funziona perfettamente. Si può anche chiedere di riorganizzare i dati in nuove tabelle o di compilare tutte le informazioni in un documento unico.

5. “Cerca su Internet articoli di supporto”

ChatGPT non si limita al PDF caricato, ma va a cercare contenuti correlati, studi simili e fonti aggiuntive che possono migliorare la comprensione dell’argomento. Questo prompt è utile quando si deve preparare una ricerca approfondita o si vogliono verificare le informazioni con fonti indipendenti. L’AI fornisce anche i link diretti alle fonti, per di approfondire quello che interessa di più.

Attenzione: meglio mantenere un atteggiamento critico con questa funzione. Quando ChatGPT incrocia informazioni da fonti diverse, a volte può commettere errori o fare collegamenti impropri. Quindi, è sempre bene verificare i dati prima di usarli.

6. “Spiegami questo PDF”

È forse il prompt più versatile. A differenza degli altri comandi che producono liste e riassunti, questo genera una vera e propria spiegazione narrativa del contenuto. È perfetto quando si ha bisogno di comprendere davvero un argomento complesso, non solo di estrarre informazioni specifiche. Si può personalizzare la richiesta chiedendo spiegazioni semplificate, focus su aspetti particolari, o analisi orientate al proprio campo di interesse.

La variante “Spiegami questo PDF come un esperto” restituisce un’analisi approfondita scritta con l’autorevolezza di chi conosce la materia da anni. Perfetto per impressionare colleghi o prepararsi a meeting importanti.

Prendiamo ad esempio un report tecnico di 40 pagine sull’intelligenza artificiale nel settore sanitario. Invece di restituire solo i punti chiave, ChatGPT può spiegare quali sono le applicazioni attuali dell’AI in medicina (diagnosi predittiva, analisi delle immagini, gestione ospedaliera); quali sono le sfide etiche, cosa pensano gli esperti del settore, e con quali argomentazioni.

Come trasformare il tempo in risorsa strategica

Usando questi prompt non si risparmia solo tempo. Si migliora anche la qualità del lavoro. Il chatbot di OpenAI non si stanca, non si distrae, non salta passaggi importanti. Non sostituisce il nostro cervello, sia chiaro. Ma si prende carico di tutto il lavoro noioso che porta via ore e ore: cercare dati, scorrere paragrafi, trovare citazioni, confrontare numeri.

Così si ha più tempo per collegare i puntini e per decidere con cognizione di causa. In un’epoca dove siamo sommersi di informazioni ma abbiamo sempre meno tempo, questi strumenti possono fare la differenza.