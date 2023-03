Basta Spam: con Incogni elimini la spazzatura dalla tua e-mail

Chi ha avuto a che fare con spam e pubblicità moleste, sa bene quanto sia fastidioso.

In molti casi si possono ricevere decine e decine di e-mail del tutto inutili, se non pericolose. In alcuni casi si tratta di veri e propri tentativi di attacchi phishing, in altri semplici contenuti pubblicitari del tutto inutili.

Se non si riesce a bloccare questo fiume di spazzatura, il rischio concreto è quello di perdere un messaggio importante a livello personale o nel contesto lavorativo.

Per evitare problemi di questo tipo è importante prevenire, evitando iscrizioni a siti e/o servizi se non indispensabili. In questo senso, Incogni è la soluzione definitiva a cui affidarsi.

Stanco dello spam? Ecco un servizio con cui fare la pulizia definitiva della tua e-mail

Incogni è una piattaforma che permette, in modo del tutto automatico, di individuare i data broker che hanno in mano i dati dell’utente per chiederne la rimozione immediata.

Secondo alcuni recenti studi, una persona avrebbe bisogno di circa 304 ore per inviare tutte le richieste ai singoli operatori del settore. Grazie al lavoro instancabile di Incogni, non è necessario neanche un singolo clic: il sistema lavora senza alcun tipo di intervento manuale.

Tutto ciò permette di “ripulire” non solo l’e-mail dallo spam, ma anche di evitare call center molesti e di vedere le proprie informazioni personali vendute, in maniera talvolta illecita, sul Dark Web.

In questo senso, Incogni offre un sistema che non solo elimina le informazioni personali, ma monitora costantemente che le stesse non siano in alcun modo archiviate nuovamente dai data broker.

Non solo: con l’attuale promozione, oltre ad essere utile, questo servizio risulta anche alquanto conveniente.

Con il 50% di riduzione rispetto al prezzo di listino, Incogni viene a costare solo 6,49 dollari al mese: un costo a dir poco accessibile visti gli innegabili vantaggi che offre.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.