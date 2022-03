Batteria per accumulo da fotovoltaico: lo sconto

Chi è alla ricerca di una batteria per l’accumulo da fotovoltaico può dare uno sguardo a quella di GreenCeel proposta oggi su Amazon con il 22% di sconto sul prezzo di listino. Si tratta di un’unità da 12 V 17 Ah in grado di immagazzinare energia pulita prodotta a costo zero dal sole, un metodo a cui molti stanno ricorrendo per contrastare il caro bollette.

Sconto Amazon sulla batteria per l’accumulo da fotovoltico

È una batteria di tipo piombo-acido, adatta all’impiego con gruppi di continuità per alimentare apparecchi, dispositivi ed elettrodomestici anche in caso di blackout o emergenza. Può inoltre essere utilizzata con sistemi di allarme, impianti di illuminazione e altro ancora. Tra le specifiche citiamo la presenza delle valvole VRLA di autoregolazione. Ordinala subito per approfittare dell’offerta

Oggi, la batteria GreenCeel della serie AGM da 12 V 17 Ah può essere acquistata su Amazon al prezzo finale di soli 43,66 euro con disponibilità immediata e spedizione gratuita a domicilio in un giorno: se la compri subito approfittando dello sconto, domani sarà a casa tua.

Se stai invece cercando un kit fotovoltaico da collegare, da esporre alla luce del sole per produrre energia pulita a costo zero, puoi dare uno sguardo a quelli disponibili su Amazon: alcuni includono sia i pannelli sia tutta la componentistica necessaria, dal regolatore ai cavi.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione.