Bici elettrica pieghevole: il momento giusto (sconto)

Quale momento dell’anno migliore dell’inizio primavera per comprare una bici elettrica? Meglio ancora se pieghevole, così da poterla portare ovunque, trasportandola comodamente anche in auto e sui mezzi del trasporto pubblico. Qui è dove ti segnaliamo il modello ANCHEER proposto oggi con uno sconto interessante su Amazon.

Bici elettrica pieghevole ANCHEER: approfitta dell’offerta

È dotata di ruote da 26″ con cerchi in lega di alluminio a doppio strato che la rendono adatta a ogni tipo di fondo (anche lontano dall’asfalto delle città), motore da 250 W che le consente di raggiungere i 25 KM/h e cambio SHIMANO a 21 velocità. Integra inoltre una batteria in grado di assicurare un’autonomia fino a 60 Km con una sola ricarica. Non manca nemmeno un doppio freno a disco per una sicurezza senza compromessi. Ordinala subito per approfittare dell’offerta.

Questa bici elettrica pieghevole è consigliata per tutti coloro di altezza compresa tra 1,55 e 1,90 metri. In dotazione anche un display LED, fari e cataringrangenti. Una volta piegata occupa solo 88×92 centimetri. Tutti gli altri dettagli nella scheda del prodotto.

In questo momento hai la possibilità di acquistare la e-bike di ANCHEER al prezzo finale di 799 euro. Amazon offre anche la possibilità di pagarla a rate. La disponibilità è immediata.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione.