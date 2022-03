Preparati a Windows 11 con questo Mini PC ad un prezzo stracciato

Oggi tra le numerose offerte di Amazon, ha immediatamente catturato la mia attenzione quella su un Mini PC incredibilmente performante per il prezzo. Sto parlando dell’Awow AK34 Pro, un computer equipaggiato con una CPU Intel e una connettività decisamente estesa per la fascia di prezzo, disponibile a meno di 200 euro su Amazon.

Mini PC Awow AK34 Pro: caratteristiche tecniche

Lo chassis è molto semplice, in una veste nera con pannelli texturizzati e forati che agevolano la dissipazione del calore. All’interno ospita un processore Intel Celeron J4105 quad-core con una frequenza massima di 2,5GHz. Ad accompagnarlo ci sono 8GB di memoria RAM LPDDR4 e un SSD M.2 SATA da 128GB. Naturalmente, lo spazio di archiviazione può essere esteso e per di più in 3 modi. Il primo è ovviamente la sostituzione dell’SSD preinstallato con una soluzione più capiente. Il secondo è aggiungendo un tradizionale hard disk o SSD da 2,5 pollici. Infine, è possibile aggiungere una microSD fino a 512GB che rappresenta la soluzione più semplice ed economica. Si tratta di una configurazione senza enormi pretese naturalmente, ma dalle ottime prestazioni per le attività quotidiane. Ideale per elaborare documenti con il pacchetto Office o per godere dei contenuti in streaming. La CPU, inoltre, è già presente nell’elenco di compatibilità Microsoft consentendo l’aggiornamento gratuito a Windows 11 non appena disponibile.

Anche dal punto di vista della connettività il computer sorprende per la fascia di prezzo in cui si pone. Le porte USB sono ben 5 e tutte con specifica USB 3.0 ad alta velocità per il trasferimento dati. Due le uscite audio/video, entrambe HDMI, che consentono di gestire simultaneamente 2 monitor con una risoluzione massima di 4K a 60Hz. Immancabile la porta RJ45 Gigabit LAN che garantisce le massime prestazioni di rete in termini di velocità e stabilità grazie alla connessione cablata. Completano la dotazione le connessioni wireless che prevedono la presenza del Wi-Fi dual-band e del Bluetooth. Nel complesso, un’ottima soluzione pensata per l’utilizzo professionale, ma che ben si adatta anche all’ambiente domestico in alternativa ai più ingombranti mid-tower.

Grazie ad uno sconto del 15%, l’Awow AK34 Pro è disponibile su Amazon a soli 195,49 euro per un risparmio di ben 34,50 euro sul prezzo di listino.

