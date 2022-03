Bicicletta elettrica pieghevole: la più venduta a -409€

È la bici elettrica pieghevole più venduta su Amazon: in questo momento, Argento Mini Max + può essere tua approfittando di uno sconto da ben 409 euro sul listino. Più che un acquisto, si tratta di un investimento, considerando al forte riduzione di prezzo e il periodo dell’anno. Con l’inizio della primavera e la bella stagione alle porte, è il momento ideale per scegliere un mezzo con cui muoversi all’aria aperta e togliendo di mezzo i problemi legati ai rincari del carburante.

Argento Mini Max +: la bici elettrica pieghevole è in forte sconto

Spinta da un motore da 250 W, è in grado di raggiungere i 70 Km di autonomia e una velocità massima di 25 Km/h. Monta due ruote fat Kenda (20″x4″) adatte a ogni tipologia di terreno, anche lo sterrato. Nelle immagini qui sotto il design. La puoi ordinare subito per approfittare dell’offerta.

Come già scritto, può essere facilmente piegata e trasportata ovunque, anche in auto e sui mezzi del trasporto pubblico. La sicurezza è garantita dai freni TEKTRO. Ogni parametro operativo è controllabile dal display LCD waterproof in dotazione. Per conoscere tutte le altre informazioni puoi consultare la scheda del prodotto.

Argento Mini Max + non è una bici elettrica qualunque. Progettata in Italia, garantisce una qualità senza compromessi unita a comfort e prestazioni. Grazie all’offerta Amazon di oggi può essere tua al prezzo di 990 euro invece di 1.399 euro come da listino. La spedizione è immediata, con consegna entro un paio di giorni: se ne approfitti subito, il prossimo fine settimana lo trascorrerai in sella.