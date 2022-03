Lampadina LED WiFi con Alexa e Google: oggi a -27%

Non chiamatela “lampadina”: Tapo L530E è molto di più. Si tratta di una lampadina LED WiFi e intelligente, pronta per integrarsi nella tua smart home, con funzionalità di controllo remoto e risparmio energetico per tagliare il costo della bolletta. Partiamo dalle basi: oggi può essere tua acquistandola in forte sconto su Amazon.

TP-Link Tapo L530E: la lampadina LED WiFi smart

Realizzata e commercializzata dal marchio leader TP-Link, è pienamente compatibile con Alexa e Assistente Google. Non richiede uno hub dedicato: si connette direttamente alla rete di casa così da poter essere controllata attraverso comandi vocali oppure da lontano via app su smartphone. L’attacco è E27. Se la ordini subito domani sarà da te.

Come si legge nella scheda del prodotto, può riprodurre 16 milioni di colori con regolazione della luminosità in modo da creare la giusta atmosfera per ogni occasione. Ancora, grazie alla classe energetica A+ riduce fortemente i consumi e taglia la spesa in bolletta.

In questo momento hai la possibilità di approfittare dell’offerta Amazon e acquistare la lampadina LED WiFi intelligente Tapo L530E di TP-Link al prezzo finale di soli 10,95 euro rispetto a 14,99 euro come da listino. La disponibilità è immediata, con spedizione gratuita a domicilio in un giorno per gli abbonati Prime.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione.