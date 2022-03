Powerbank solare: approfitta di questo COUPON

Il caro bollette si combatte a partire dai piccoli gesti, riducendo gli sprechi: anche la modalità scelta per ricaricare lo smartphone o il tablet può fare la differenza. Con questo powerbank solare da 30.800 mAh fai un primo passo per cogliere i vantaggi dell’energia pulita a costo zero. Lo trovi in offerta su Amazon con un coupon sconto.

Energia dal sole, gratis con questo powerbank

Supporto la ricarica wireless o via cavo (fino a 25 W) ed è compatibile con tutti i device in circolazione, Android, iOS, iPadOS e così via. Un lato è coperto da un pannello che assorbe la luce del sole per immagazzinare elettricità. In alternativa è possibile collegarlo alla presa a muro in modo tradizionale. Non è tutto: integra anche una torcia LED a cui ricorrere in caso di blackout, nelle emergenza o quando ci si trova in un ambiente buio. Tutti gli altri dettagli nella scheda del prodotto.

C’è anche un’uscita USB Type-C per i dispositivi di ultima generazione. In questo momento hai la possibilità di acquistarlo approfittando del coupon sconto proposto da Amazon: ordinalo subito.

Acquistare un powerbank solare significa garantirsi la possibilità di ricaricare i propri dispositivi, a casa o in viaggio, generando energia pulita e a costo zero in modalità fai-da-te. Oggi trovi l’unità su Amazon al prezzo finale di soli 35,95 euro, con spedizione gratuita in un giorno.

