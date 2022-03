Monopattino elettrico Xiaomi per adulti: FORTE SCONTO

Mettiamo in questi giorni un piede nella bella stagione, quale occasione migliore per approfittare di un forte sconto Amazon su un monopattino elettrico? Il modello Mi Electric Scooter Essential di Xiaomi, adatto agli adulti, è proposto dall’e-commerce con una ghiotta offerta.

Mi Electric Scooter Essential: il monopattino elettrico di Xiaomi

È dotato di ruote da 8,5 pollici con tecnologia antislittamento. Progettato per risultare semplice da trasportare, sui mezzi pubblici così come in auto, si piega in tre secondi e pesa complessivamente solo 12 chilogrammi, grazie al telaio realizzato in alluminio aerospaziale. Può raggiungere la velocità massima di 20 Km/h in modalità Sportiva grazie al motore da 250 W integrato. Ordinalo subito se lo vuoi a prezzo scontato.

La batteria integrata assicura 20 Km di autonomia, permettendo così di muoversi in modo agile fra le strade delle città. In mezzo al manubrio un cruscotto multifunzione per consultare informazioni dettagliate durante la guida e da fermi. Ancora, si connette a un’applicazione su smartphone per il monitoraggio di ogni parametro. Vuoi saperne di più? Trovi tutti gli altri dettagli nella scheda del prodotto.

In questo momento hai la possibilità di acquistare il monopattino elettrico per adulti Mi Electric Scooter Essential di Xiaomi al prezzo finale di soli 299,99 euro, approfittando del forte sconto Amazon sul listino. La disponibilità è immediata, con spedizione gratuita a domicilio in un paio di giorni: se lo compri subito, prima del prossimo weekend sarà da te. Cosa aspetti?

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione.