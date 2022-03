Sony HT-S350: il cinema a casa tua con uno sconto di oltre 80 euro

Acquistare una nuova TV, magari ultrasottile, non ti costringe ad accontentarti di un audio di bassa qualità. Se da un lato per contenere le dimensioni i produttori sono costretti ad integrare speaker sempre più compatti, dall’altro puoi abbinarci una Sony HT-S350. Una soundbar dall’audio surround di altissima qualità per avere un effetto cinematografico su qualsiasi schermo tu abbia, oggi a soli 177 euro su Amazon.

Soundbar Sony HT-S350: caratteristiche tecniche

Il design è piuttosto tradizionale, in una veste completamente nera, con un frontale in metallo preforato che ne sottolinea la robustezza. Si tratta di un sistema 2.1 che integra un subwoofer separato e wireless che non richiede cavi in giro per la connessione alla barra. Questi sviluppano una potenza complessiva di ben 320 Watt per un’esperienza sonora potente, ma estremamente precisa e dettagliata. L’installazione è estremamente semplice e pratica, grazie alla connessione Bluetooth che consente di gestire sia la TV che la soundbar da un unico telecomando. Una delle feature più interessanti, però, è senza dubbio la tecnologia S-Force di Sony. Questa simula un sistema surround a 360 gradi, ma senza la necessità di posizionare ulteriori speaker nella parte posteriore, così da poter godere di una vera esperienza cinematografica con la massima semplicità e ordine.

Dal punto di vista della connettività è presente una porta HDMI ARC e un ingresso ottico. Naturalmente, nulla vieta di riprodurre la musica direttamente dallo smartphone o dal tablet attraverso la connessione Bluetooth. Ottima l’inclusione dei supporti per il fissaggio a parete che consentono di fissare la soundbar al muro per ridurre ulteriormente l’ingombro. Nel complesso, una soluzione semplice, efficace e di altissima qualità per godere al meglio di qualsiasi contenuto multimediale, in ogni circostanza, e da qualsiasi dispositivo tu voglia.

Grazie ad uno sconto del 32%, la soundbar Sony HT-S350 è disponibile su Amazon a soli 176,99 euro per un risparmio di ben 83 euro sul prezzo di listino.

