Batteria fotovoltaico (12V 17Ah) a basso prezzo

Per combattere il caro bollette, molti si stanno rivolgendo al fotovoltaico: produrre energia in modalità fai-da-te, a costo zero e da una fonte rinnovabile come il sole è possibile, anche senza i grandi investimenti necessari per un impianto tradizionale. Se sei alla ricerca di una batteria per l’accumulo, dai un’occhiata a questa da 12 V 17 Ah offerta oggi a prezzo contenuto su Amazon.

Serve una batteria per il fotovoltaico? Guarda questa

Si tratta di un’unità di tipo piombo-acido che può essere utilizzata con gruppi di continuità, sistemi di allarme, impianti di illuminazione, dispositivi portatili e molto altro ancora. Garantito il funzionamento fino a cinque anni e in qualsiasi posizione, con resistenza alle vibrazioni e all’escursione termica. Tra le caratteristiche degne di nota le valvole VRLA di autoregolazione. Tutti gli altri dettagli nella descrizione completa.

In questo momento, la batteria da 12 V 17 Ah di GreenCell (serie AGM) è in vendita su Amazon al prezzo di soli 55,94 euro. La disponibilità è immediata, con spedizione gratuita a domicilio in un solo giorno: se la compri subito, domani sarà da te.

Se invece sei alla ricerca di un kit fotovoltaico attraverso cui produrre energia pulita a costo zero, dai un’occhiata a quelli disponibili su Amazon.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione.