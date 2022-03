Energia fai-da-te: kit fotovoltaico a PREZZO STRACCIATO

Come rimediare al caro bolletta? Con i comportamenti virtuosi, anzitutto, come insegna l’iniziativa M’illumino di meno che si celebra proprio oggi. Poi affidandosi al potenziale delle fonti rinnovabili, con l’energia fai-da-te. Hai mai pensato a un kit fotovoltaico? Il primo può essere tuo con una spesa davvero irrisoria e può tornare utile in caso di improvvisi blackout o laddove non c’è una presa.

Kit fotovoltaico da 10 W o 25 W: perché conviene

Si tratta di un piccolo impianto da 10 W e 12 V con certificazione IP65 che ne garantisce la resistenza agli agenti atmosferici. Le celle ad alta efficienza assorbono la luce del sole e la convertono in elettricità che può essere utilizzata per alimentare apparecchi come sistemi di illuminazione, pompe, ventilatori ecc. Oltre al pannello solare sono inclusi i cavi di collegamento e il regolatore da 10 A. Tutti gli altri dettagli nella scheda del prodotto.

Integra la protezione da sovratensioni per il massimo della sicurezza. Non manca nemmeno una porta USB per la ricarica dei dispositivi. Tutto questo al prezzo di soli 29,99 euro, con disponibilità immediata e spedizione gratuita a domicilio in un giorno.

Volendo è possibile scegliere il modello da 25 W 12 V, sempre dello stesso marchio (ECO-WORTHY) per una maggiore potenza. In questo caso la spesa sale, pur rimanendo contenuta: è in vendita al prezzo di soli 49,99 euro.

