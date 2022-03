TP-Link Tapo C200: sicurezza H24 a meno di 30 euro

Evita di stare in ansia fuori casa e goditi tutta la tranquillità di un sistema di videosorveglianza di alta qualità ad un prezzo estremamente accessibile. La TP-Link Tapo C200 è una videocamera Wi-Fi accessibile da remoto che ti fornisce uno strumento a dir poco completo per tenere sempre sotto controllo tutto ciò che accade a casa, oggi disponibile su Amazon al minimo storico per soli 28,99 euro.

Telecamera di videosorveglianza interna TP-Link Tapo C200: caratteristiche tecniche

La Tapo C200 ha un design decisamente compatto, con una base che consente il posizionamento sia al muro che al soffitto. Nulla vieta, però, di poggiare la telecamera su una superficie orizzontale, fornendo una flessibilità di posizionamento totale. Questo, naturalmente, non limita la visione poiché l’obiettivo può essere ruotato di 360 gradi ed ha un movimento verticale di 114 gradi. In questo modo potrai sostanzialmente regolare l’angolo di visione da qualsiasi punto in cui deciderai di collocare la videocamera. L’obiettivo riesce a catturare immagini con una risoluzione Full HD e non manca la visione notturna a infrarossi che consente di avere un’immagine nitida anche al buio totale. Questa è affiancata dal sensore di movimento, indispensabile soprattutto per le emergenze.

Quando viene rilevata un’anomalia, infatti, la telecamera invierà una notifica in tempo reale così da poter intervenire tempestivamente. Non manca l’audio bidirezionale che consente di condurre conversazioni con eventuali visitatori, animali o bambini. L’installazione è estremamente semplice grazie all’applicazione dedicata che in soli 3 passaggi rende la telecamera pronta all’utilizzo e configurata con la rete. Per il salvataggio delle riprese è presente un pratico slot per microSD fino a 128GB con la possibilità di effettuare la registrazione in loop. Naturalmente, è disponibile anche la possibilità di salvare i contenuti sul cloud così da poter consultare le registrazioni anche da remoto. Completa la dotazione l’integrazione con Alexa, che permette di visualizzare le immagini dai dispositivi Echo Show. Da non sottovalutare il supporto tecnico locale offerto da TP-Link per gli utenti in Italia, un servizio davvero incredibile considerando il prezzo del dispositivo.

Grazie ad uno sconto del 27%, la TP-Link Tapo C200 è disponibile su Amazon a soli 28,99 euro per un risparmio di oltre 10 euro sul prezzo di listino.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione.