Guida galattica per gli autostoppisti: la risposta è 41

Lasciamo da parte per un momento dispositivi, componenti hardware e software, per consigliare un’edizione speciale della Guida galattica per gli autostoppisti di Douglas Adams. Si trova in offerta su Amazon. È talmente in sconto che la risposta alla domanda fondamentale sulla vita, l’universo e tutto quanto è diventata 41. Ok, chiediamo scusa.

Dal genio di Douglas Adams, la Guida galattica per gli autostoppisti

Si tratta della trilogia più che completa in cinque parti arricchita dal contributo di Neil Gaiman, scrittore e fumettista con all’attivo collaborazioni importanti come quelle con Marvel Comics e con il musicista Alice Cooper. Tutti i dettagli nella scheda del prodotto.

Un’edizione della “Guida galattica per autostoppisti” completata dal testo di Neil Gaiman “Niente panico” messa… sottosopra! Perché solo un autore irriverente e pieno di immaginazione come Gaiman poteva condurre il lettore nel mondo paradossale delle avventure galattiche raccontate da Adams. Da un lato c’è il testo ormai iconico della Guida. Poi, come nelle vecchie filastrocche, volti la carta e… trovi Gaiman, volti la carta e… ritrovi Adams… in un gioco infinito.

Oggi l’edizione speciale della Guida galattica per gli autostoppisti di Douglas Adams è disponibile su Amazon in sconto al prezzo di 26,60 euro, con disponibilità immediata e spedizione gratuita per gli abbonati Prime. Se la compri subito, domani sarà da te. Buona lettura (non dimenticare l’asciugamano).

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione.