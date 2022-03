Laptop Windows 11: un click vale 50 euro di sconto

Senza troppi giri di parole, in questo momento Teclast F15 Plus è proposto su Amazon con un coupon sconto da 50 euro. Si tratta di un laptop dal design curato ed elegante, pronto ad affiancare l’utente nello studio, nelle sessioni di navigazione, per l’intrattenimento multimediale e per le applicazioni base della produttività, dall’editing dei documenti alla gestione della posta elettronica. Per approfittare dell’occasione ti basta un click.

Forte sconto sul portatile Teclast F15 Plus

Diamo uno sguardo a quelle che sono le sue più importanti caratteristiche e specifiche tecniche: display da 15,6 pollici con risoluzione Full HD (1920×1080 pixel) e possibilità di connessione a un monitor esterno grazie allo slot mini-HDMI, processore Intel Celeron N4120 affiancato da GPU Intel UHD Graphics 600, 8 GB di RAM, SSD da 256 GB per lo storage (espandibile fino a 1 TB), WiFi, Bluetooth, una vasta gamma di porte per la connettività. Tutti gli altri dettagli nella descrizione completa.

Come si legge nella scheda del prodotto, il laptop è pronto per l’aggiornamento gratuito al nuovo sistema operativo Windows 11. Quello preinstallato è Windows 10 con licenza ufficiale Microsoft che assicura la ricezione puntuale di tutti gli update.

In questo momento c’è la possibilità di acquistare Teclast F15 Plus al prezzo finale di soli 299,99 euro, approfittando del coupon sconto proposto da Amazon. Non sappiamo quanto durerà l’offerta. La disponibilità del laptop è immediata, con spedizione gratuita e consegna in un solo giorno: se lo compri subito, domani sarà sulla tua scrivania.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione.