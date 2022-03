Laptop ASUS con Intel Core 11th e W11 al MINIMO STORICO

Un laptop con processore di ultima generazione, sistema operativo aggiornato e tecnologie evolute per la connettività: è ASUS VivoBook S14, oggi proposto nella sua incarnazione più recente al prezzo minimo storico su Amazon. Un vero affare per chi desidera un portatile adatto a lavoro, studio, navigazione e intrattenimento.

ASUS VivoBook S14 è l’affare di oggi su Amazon

Diamo uno sguardo a quelle che sono le più importanti specifiche tecniche integrate: display NanoEdge da 14 pollici con risoluzione Full HD e superficie anti-riflesso, CPU Intel Core i5-1135G7 affiancata da CPU Intel Iris Xe, 8 GB di RAM e SSD PCIe da 512 GB per l’archiviazione dei dati, WiFi 6 e Bluetooth per la connettività wireless, webcam 720p con microfono per videochiamate e riunioni da remoto, una gamma completa di porte e autonomia elevata. Tutti gli altri dettagli nella descrizione completa.

A racchiudere il comparto hardware un telaio sottile proposto in una elegante colorazione verde. Come si legge nella scheda del prodotto, il sistema operativo è Windows 11 Home con licenza ufficiale Amazon che garantisce la ricezione puntuale degli aggiornamenti e delle patch di sicurezza per molti anni a venire.

In questo momento hai la possibilità di allungare le mani sul laptop ASUS VivoBook S14 al prezzo finale di 699,00 euro invece di 813,99 euro come da listino. La disponibilità è immediata, con spedizione gratuita a domicilio in un giorno: se approfitti subito dell’offerta, domani sarà sulla tua scrivania.