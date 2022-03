Lenovo IdeaPad Duet Chromebook 2: il 2 in 1 scontato di oltre 120 euro

I laptop offrono uno strumento completo per lavorare e studiare, ma d’altro canto i tablet sono nettamente più pratici soprattutto per il trasporto? Beh, allora molto semplicemente non scegliere. Grazie all’offerta sul Lenovo IdeaPad Duet Chromebook 2 puoi avere entrambi in un unico dispositivo per soli 229 euro su Amazon al minimo storico.

Portatile Lenovo IdeaPad Duet Chromebook 2: caratteristiche tecniche

Parliamo di un dispositivo 2 in 1 che sfrutta il sistema operativo di Google, Chrome OS, che porta con sé alcuni vantaggi. Primo tra tutti è senza dubbio la sicurezza, nettamente più elevata rispetto ai tradizionali PC Windows, grazie anche agli aggiornamenti automatici. Propone un display da 10,1 pollici IPS con risoluzione Full HD e naturalmente touchscreen. Una volta rimossa la tastiera, infatti, sarà utilizzabile esattamente come un normale tablet Android. Come premesso, però, non manca la tastiera inclusa in confezione, full-size, e con il touchpad integrato che consente l’utilizzo del cursore. All’interno, il tablet integra un processore MediaTek P60T octa-core con una frequenza massima di 2GHz, a cui si affiancano 4GB di memoria RAM e 64GB di spazio per l’archiviazione. Si tratta di un dispositivo estremamente versatile e compatto, comodo soprattutto per lo studio e le funzioni d’ufficio.

La connettività, date anche le dimensioni, si limita ad una singola porta USB Type-C, però full function. Questo ti consente di collegare un HUB USB-C in modo da espandere sensibilmente la disponibilità di porte, senza rinunciare però alla ricarica. Questo ti consente di utilizzare il dispositivo come un vero e proprio PC e collegare periferiche di archiviazione esterna inclusi hard disk o SSD portatili. Non mancano, però, le connessioni wireless che includono sia il Wi-Fi dual-band che il Bluetooth. In particolare, quest’ultimo ti consente di collegare periferiche come cuffie, altoparlanti, mouse e tastiera con la massima semplicità e senza alcuna necessità di porte USB. Ovviamente la compatibilità dal punto di vista software si estende all’intero pacchetto Office, a cui si sommano le controparti online di Google che consentono a diverse persone di lavorare allo stesso file simultaneamente.

Grazie ad uno sconto del 35%, il Lenovo IdeaPad Duet Chromebook 2 è disponibile su Amazon a soli 229 euro per un risparmio di oltre 120 euro sul prezzo di listino.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione.