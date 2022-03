Mini PC (CPU Intel, Windows) a PREZZO STRACCIATO

Occupa pochissimo spazio sulla scrivania e, se preferisci, lo puoi agganciare al retro dello schermo così da farlo scomparire completamente: è Coofun J34, un Mini PC adatto a navigazione, intrattenimento multimediale, studio e produttività di base (editing documenti, posta elettronica ecc.) acquistabile oggi approfittando di un forte sconto su Amazon.

Coofun J34 è un Mini PC economico e versatile

Ecco le specifiche tecniche più importanti: processore quad core Intel Celeron J3455 affiancato da GPU Intel HD Graphics 500, 8 GB di RAM LPDDR4 e SSD da 128 GB per l’archiviazione dei dati (espandibile con unità aggiuntive fino a 2 TB), WiFi dual band e Bluetooth 4.2 per la connettività wireless, porte USB 3.0, slot Ethernet e doppia uscita video per configurazioni multi-monitor con supporto alla risoluzione 4K. Tutti gli altri dettagli nella scheda del prodotto.

Le funzionalità incluse sono tutte quelle del sistema operativo Windows 10 con licenza ufficiale Microsoft che garantisce la ricezione puntuale degli aggiornamenti e delle patch di sicurezza. Chi preferisce può anche installare una distribuzione Linux, non ci sono limitazioni.

In questo momento hai la possibilità di acquistarlo al prezzo finale di soli 195,49 euro. Con disponibilità immediata e spedizione gratuita a casa, se acquisti subito Coofun J34, domani il Mini PC sarà sulla tua scrivania.

