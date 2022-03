Logitech MK295: addio cavi e benvenuto silenzio a meno di 30 euro

Alza la mano e saluta definitivamente i cavi delle tue periferiche, grazie all’offerta di Amazon sul kit Logitech MK295 disponibile a soli 28 euro. Si tratta di un pacchetto che include sia il mouse che la tastiera wireless dedicato all’utilizzo professionale in ufficio, ma ideale anche per l’utilizzo domestico.

Kit Logitech MK295 mouse e tastiera wireless: caratteristiche tecniche

Una delle feature più interessanti che coinvolge sia il mouse che la tastiera è la tecnologia Silenttouch. Si tratta di una soluzione esclusiva di Logitech che consente di ottenere lo stesso feedback da ogni singola pressione, riducendo però del 90% il rumore. Questo ti consentirà di lavorare o svolgere qualsiasi altra attività senza alcuna distrazione o disturbo. La tastiera presenta un design piuttosto minimale e decisamente elegante, con un layout full-size completamente in italiano che include il tastierino numerico. Non mancano i tasti multimediali dedicati per gestire musica e video senza destreggiarti tra le finestre così come i tasti di scelta rapida per avviare le applicazioni utili come la casella e-mail. Chiude una batteria che offre ben 3 anni di autonomia, facendoti dimenticare della carica residua e della sostituzione.

Anche il mouse non è da meno, caratterizzato da un design ergonomico, ma estremamente compatto. Questo consente di ottenere un buon confort per le lunghe sessioni di lavoro e ne semplifica il trasporto. Si tratta, inoltre, di una forma completamente simmetrica che garantisce un perfetto utilizzo sia con la mano destra che con quella sinistra. La dotazione è piuttosto essenziale e gode dei tradizionali tasti destro e sinistro a cui si aggiunge la rotella completamente in gomma, così da rimanere silenzioso in ogni circostanza. In questo caso la batteria fornisce una durata di 12 mesi, inferiore rispetto alla tastiera, ma pur sempre più che soddisfacente. All’interno della confezione è presente un pratico dongle che consente di collegare entrambe le periferiche occupando una singola porta USB.

Grazie ad uno sconto del 22%, il kit Logitech MK295 è disponibile su Amazon a soli 27,99 euro con spedizione Prime.

