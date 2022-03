HP Travel Mouse: il migliore per lavorare in mobilità a metà prezzo

Perché continuare a destreggiarti con il cavo, quando puoi avere un vero mouse professionale wireless pensato per l’ufficio, ma in più perfetto da avere sempre con te? Sto parlando dell’HP Travel Mouse, un dispositivo Bluetooth dedicato a chi lavora in mobilità e necessita di una periferica affidabile in ogni circostanza, disponibile a soli 20 euro su Amazon.

HP Travel Mouse Bluetooth: caratteristiche tecniche

Il mouse presenta un design ergonomico che fornisce un confort superiore per lunghe sessioni di utilizzo. Tuttavia, il profilo è ribassato così da semplificarne il trasporto nella borsa o nello zaino del computer. La dotazione prevede ben 8 pulsanti di cui 4 completamente personalizzabili attraverso il software Hp Accessory Center. Da qui potrai regolare la risoluzione del sensore ed associare ai tasti funzioni speciali, scorciatoie o l’avvio delle applicazioni. Una delle feature più interessanti, infatti, riguarda proprio il sensore track-on-glass che garantisce un tracciamento perfetto anche sul vetro trasparente. Dal punto di vista funzionale si tratta senza dubbio di una periferica estremamente affidabile e versatile.

Per la connessione al computer sfrutta un modulo Bluetooth che consente di associare il mouse a 2 diversi dispositivi contemporaneamente. In questo modo potrai operare su macchine diverse generando un unico flusso di lavoro e ottimizzando, quindi, la produttività. Anche dal punto di vista dell’alimentazione fornisce una flessibilità estrema, grazie alla possibilità di scegliere tra una o due batterie AA. Questo ti consente di personalizzare non solo l’autonomia del mouse, ma anche il peso così da adattarlo perfettamente alle tue esigenze. In ogni caso, non manca una funzione di risparmio energetico che consente di raggiungere un’autonomia di ben 24 mesi.

Grazie ad uno sconto del 48%, l’HP Travel Mouse è disponibile su Amazon a soli 20,99 euro per un risparmio di circa 20 euro sul prezzo di listino, praticamente a metà prezzo.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione.