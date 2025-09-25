 Batterie economiche: i raggi X svelano difetti pericolosi
Uno studio rivela che le batterie economiche agli ioni di litio presenta difetti strutturali che aumentano il rischio di incendio.
Tecnologia
Sembrano tutte uguali, ma non lo sono affatto. Lumafield ha analizzato oltre mille batterie agli ioni di litio con tomografia computerizzata 3D a raggi X, e ha scoperto un divario allarmante tra quelle di marca e le batterie economiche vendute online.

Quasi l’8% delle batterie low-cost hanno difetti strutturali potenzialmente pericolosi, come la sporgenza dell’anodo negativo, che può causare cortocircuiti e incendi. Parliamo di batterie che si usano tutti i giorni, quelle dello spazzolino elettrico, della bici elettrica, del powerbank che si tiene in borsa.

Batterie low-cost vendute online: specifiche false e rischio di incendio, lo studio choc

Le batterie difettose individuate provengono tutte da marchi economici o contraffatti, spesso acquistabili su piattaforme come Temu o Amazon. Alcune dichiarano capacità impossibili, fino a 9.900 mAh, ma nei test reali non superano i 1.300 mAh.

Oltre alla sporgenza dell’anodo, le batterie economiche mostrano un allineamento interno disordinato, che aumenta il rischio di esplosioni e degrado delle prestazioni. Le batterie ricondizionate, pur avendo ottenuto risultati accettabili, presentano comunque margini di incertezza legati alla provenienza e al controllo qualità. Le uniche a superare il test senza problemi sono state qelle di marchi OEM come Samsung, Panasonic e Murata.

Un difetto da solo non basta, ma può bastare a far danni

Una batteria difettosa non esplode da sola. Ma se si lascia in un’auto surriscaldata, si fa cadere o si usa in condizioni estreme, quel piccolo difetto può diventare un grande problema. Lo studio di Lumafield è un promemoria potente: dietro un prezzo basso può nascondersi un rischio alto.

Fonte: Lumafield

Pubblicato il 25 set 2025

