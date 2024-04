Come vedere Bayern Monaco-Real Madrid in diretta streaming dall'estero

Real Madrid-Bayern Monaco è l’andata della semifinale di Champions League. Un big match, in scena martedì 30 aprile alle ore 21:00 nella cornice bavarese dell’Allianz Arena. In Italia è possibile vederla in chiaro su Canale 5 e in diretta streaming gratis su Mediaset Infinity: la piattaforma è accessibile anche dall’estero con uno strumento come NordVPN (scopri l’offerta speciale). Chi uscirà a testa alta dal confronto giocherà la finalissima contro la vincente di Borussia Dortmund-PSG.

Probabili formazioni e streaming di Bayern Monaco-Real Madrid

Tuchel e Ancelotti arrivano all’appuntamento dopo aver eliminato una squadra inglese ai quarti, rispettivamente l’Arsenal e il Manchester City campione in carica. Diamo uno sguardo alle probabili formazioni in campo al fischio d’inizio.

Bayern Monaco (4-2-3-1): Neuer; Kimmich, De Ligt, Dier, Mazraoui; Goretzka, Laimer; Sané, Musiala, Raphael Guerreiro; Kane;

Real Madrid (4-3-1-2): Lunin; Carvajal, Tchouameni, Rudiger, Mendy; Valverde, Camavinga, Kroos; Bellingham; Vinicius Junior, Rodrygo.

Come già anticipato, chi si trova in Italia può vedere la partita chiaro su Canale 5 e in diretta streaming gratis sulla piattaforma Mediaset Infinity, accessibile anche dall’estero grazie a una tecnologia come quella di NordVPN (oggi in offerta). La telecronaca è di Massimo Callegari, il commento tecnico di Roberto Cravero.

Il fattore campo è decisivo per il pronostico dei bookmaker: i tedeschi partono con un leggero vantaggio, ma considerando i valori in campo nulla può essere dato per scontato.

La diretta streaming dall’estero

Ecco i pochi e semplici passi da seguire per vedere Real Madrid-Bayern Monaco con telecronaca in italiano e in diretta streaming dall’estero.

Aprire l’applicazione di NordVPN (oggi a -71% con 3 mesi extra) sul dispositivo scelto per vedere la partita; attivare il collegamento a un server in Italia per ottenere un indirizzo IP localizzato nel nostro paese; visitare il sito di Mediaset Infinity o aprire l’applicazione della piattaforma e avviare lo streaming.

