La BBC minaccia di fare causa a Perplexity, ruba i suoi contenuti

La BBC ha perso la pazienza. Dopo aver visto altre testate giornalistiche firmare accordi milionari con le aziende di intelligenza artificiale, l’emittente pubblica britannica ha scritto una lettera di diffida a Perplexity chiedendo di smettere di fare scraping i suoi siti web, cancellare tutti i contenuti copiati e proporre un risarcimento economico se vuole continuare a usare il materiale.

BBC minaccia Perplexity: basta copiare i nostri articoli senza pagare

Se Perplexity non accetterà le richieste, la BBC è pronta a passare al piano B. Chiederà un’ingiunzione per presunto uso improprio della proprietà intellettuale.

Come promemoria, Perplexity è a metà strada tra un motore di ricerca tradizionale e i chatbot AI come ChatGPT. Cerca informazioni dal web in tempo reale per rispondere alle domande. Basta fare una richiesta, lei esamina le fonti presenti in Internet e costruisce una risposta su misura basata su quello che ha trovato. Il servizio di base è gratuito, ma c’è anche Perplexity Pro a pagamento. Il problema è che l’azienda guadagna usando contenuti di editori che non vedono un centesimo, mentre i loro server vengono martellati dalle richieste dei bot.

Perplexity si difende

Perplexity non ci sta e replica al Financial Times chiamando le accuse della BBC “manipolatorie e opportunistiche“. La startup accusa l’emittente di avere “una fondamentale incomprensione della tecnologia, di Internet e del diritto della proprietà intellettuale“. Ma non è la prima volta che Perplexity finisce nei guai. Forbes e Wired l’hanno accusata di plagio, mentre il New York Times le ha inviato una diffida per smettere di usare i suoi contenuti.

Per sedare gli animi, Perplexity ha creato un programma di revenue sharing con alcuni editori, tra cui TIME, Fortune e Der Spiegel. Secondo Digiday, la quota arriva fino al 25% dei ricavi pubblicitari. Non è chiaro se la BBC abbia mai considerato questa strada o se preferisca puntare a un accordo più vantaggioso. È possibile che la BBC stia guardando agli accordi che altri media hanno stretto con OpenAI e Mistral, dove le cifre sono probabilmente più sostanziose.

Le cause per il copyright contro l’AI

Questo è solo uno dei tanti casi legali in corso contro l’AI. I modelli di intelligenza artificiale hanno bisogno di enormi quantità di dati per l’addestramento. E molti sono protetti da copyright. Se queste aziende possano usare liberamente questi contenuti o debbano prima chiedere il permesso è un dibattito ancora aperto.

Sta di fatto, che la mossa della BBC potrebbe incoraggiare altri editori a fare lo stesso, cercando di ottenere condizioni più vantaggiose da Perplexity. D’altra parte, Perplexity potrebbe semplicemente rimuovere i contenuti BBC dalla sua piattaforma e trovare le informazioni altrove. Ma se Perplexity iniziasse a rimuovere troppi editori importanti, finirebbe per diventare molto meno utile. È vero anche che se cedesse alle richieste di tutti, i costi potrebbero diventare insostenibili. È un equilibrio delicato.