Beats Pill suona come la TUA estate con questo prezzo shock su Amazon

Se vuoi un altoparlante Bluetooth che sia in grado di far tremare anche i sassi in spiaggia, Beats Pill è il dispositivo di cui non privarti. Fallo suonare per tutta la tua estate e accompagna il caldo con i brani che più ami in modo sopraffino: piccolo, potente e con tanta autonomia. Siccome è in offerta su Amazon, non perdere questo affare e acquistalo a soli 121,28 euro invece di 169,95 euro con lo sconto del 29%.

Beats Pill, l’altoparlante Bluetooth che raggiunge alti livelli

Ovunque tu voglia e senza compromessi. La bellezza di Beats Pill sta nelle sue dimensioni, le quali sono sia compatte che ideali per portarlo sempre con te. Lo infili, letteralmente, nella tasca laterale dello zaino o nella borsa ed hai a portata di mano un sistema audio che non scende a compromessi. Non solo, è completamente impermeabile e resistente così da metterlo anche alla prova e uscire sempre vincitori. Una caratteristica da non sottovalutare assolutamente? La sua batteria con autonomia da 24 ore così da usarlo sia allo sfinimento che dimenticarsi di doverlo ricaricare (con semplice cavo USB C).

Ma veniamo a noi: si connette ai tuoi devices con il Bluetooth e rimane connesso assicurandoti un collegamento sia a bassa latenza che eccellente. Questo significa che se ti dovessi allontanare, la connessione non salta. Con un sistema audio lossless e il sistema woofer racetrack, il suono acquista valore aggiuntivo con bassi che vibrano e non gracchiano, toni alti presenti e medi corposi. Nulla ti vieta di abbinarlo ad altri altoparlanti del marchio se un amico o tu ne possiedi in modo da rendere il suono ancora più potente.

Con soli 121,28 euro su Amazon, Beats Pill colora la tua estate e tutti gli altri momenti in cui vuoi cantare a squarciagola. Approfitta dello sconto del 29% sul prezzo di listino e fallo tuo.