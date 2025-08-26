Beats Powerbeats Pro 2 in offerta: auricolari premium con chip Apple a prezzo ridotto

I Beats Powerbeats Pro 2 sono degli auricolari wireless di alta qualità pensati specialmente per le tue giornate in movimento, per gli allenamenti in palestra o per la corsa o i tuoi giri in bicicletta. Dalla qualità audio superiore, con una forte tecnologia di cancellazione del rumore e una batteria che arriva fino a 45 ore con una sola ricarica, oggi puoi acquistarli in offerta a soli 251 euro.

Cosa rende questi auricolari così speciali

Questi auricolari sono pensati con archetti di sostegno in lega di nichel e titanio, leggero e flessibile: l’obiettivo è garantire una vestibilità stabile anche per i movimenti più energici, frutto di oltre 1.500 ore di test con atleti per adattarsi a qualsiasi orecchio.

Sono dotati del chip Apple H2: questo significa connessioni rapide e stabili e una qualità sonora eccellente, con funzioni come la cancellazione attiva del rumore di nuova generazione che ti isola davvero dai suoni esterni ed equalizzazione adattiva che calibra in tempo reale le frequenze in base alla forma dell’orecchio. Non manca poi l’audio spaziale personalizzato con rilevamento dei movimenti della testa per un effetto ancora più immersivo e naturale.

Durante l’allenamento, invece, i sensori ottici LED monitorano il battito cardiaco oltre 100 volte al secondo, inviando i dati alle app compatibili. La certificazione IPX4 li rende resistenti a sudore, pioggia e schizzi e l’autonomia raggiunge fino a 45 ore complessive contando la custodia di ricarica.

Un concentrato di tecnologia e comfort: i Powerbeats Pro 2 a questo prezzo sono da avere.