 Beats Powerbeats Pro 2 in offerta: auricolari premium con chip Apple a prezzo ridotto
Topic
Approfondimenti
Trending
tutti

Beats Powerbeats Pro 2 in offerta: auricolari premium con chip Apple a prezzo ridotto

I Beats Powerbeats Pro 2 non conoscono la parola compromesso: sono gli auricolari perfetti per allenarsi e non solo.
Beats Powerbeats Pro 2 in offerta: auricolari premium con chip Apple a prezzo ridotto
Tecnologia Audio Hifi
I Beats Powerbeats Pro 2 non conoscono la parola compromesso: sono gli auricolari perfetti per allenarsi e non solo.

I Beats Powerbeats Pro 2 sono degli auricolari wireless di alta qualità pensati specialmente per le tue giornate in movimento, per gli allenamenti in palestra o per la corsa o i tuoi giri in bicicletta. Dalla qualità audio superiore, con una forte tecnologia di cancellazione del rumore e una batteria che arriva fino a 45 ore con una sola ricarica, oggi puoi acquistarli in offerta a soli 251 euro.

Acquista gli auricolari su Amazon

Beats Powerbeats Pro 2

Cosa rende questi auricolari così speciali

Questi auricolari sono pensati con archetti di sostegno in lega di nichel e titanio, leggero e flessibile: l’obiettivo è garantire una vestibilità stabile anche per i movimenti più energici, frutto di oltre 1.500 ore di test con atleti per adattarsi a qualsiasi orecchio.

Beats Powerbeats Pro 2 Bluetooth Auricolari wireless - Cancellazione del rumore, IPX4, fino a 45H con custodia di ricarica, compatibile con Apple e Android- Jet Black

Beats Powerbeats Pro 2 Bluetooth Auricolari wireless - Cancellazione del rumore, IPX4, fino a 45H con custodia di ricarica, compatibile con Apple e Android- Jet Black

251,00 287,95€ -13%
Vedi l'offerta

Sono dotati del chip Apple H2: questo significa connessioni rapide e stabili e una qualità sonora eccellente, con funzioni come la cancellazione attiva del rumore di nuova generazione che ti isola davvero dai suoni esterni ed equalizzazione adattiva che calibra in tempo reale le frequenze in base alla forma dell’orecchio. Non manca poi l’audio spaziale personalizzato con rilevamento dei movimenti della testa per un effetto ancora più immersivo e naturale.

Durante l’allenamento, invece, i sensori ottici LED monitorano il battito cardiaco oltre 100 volte al secondo, inviando i dati alle app compatibili. La certificazione IPX4 li rende resistenti a sudore, pioggia e schizzi e l’autonomia raggiunge fino a 45 ore complessive contando la custodia di ricarica.

Acquista gli auricolari su Amazon

Un concentrato di tecnologia e comfort: i Powerbeats Pro 2 a questo prezzo sono da avere.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione nel rispetto del codice etico. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.

Pubblicato il 26 ago 2025

Link copiato negli appunti

Ti potrebbe interessare

Cassa Bluetooth LG Xboom GO PN1: una vera BOMBA a soli 16€ su eBay

Cassa Bluetooth LG Xboom GO PN1: una vera BOMBA a soli 16€ su eBay
Cuffie wireless con 94 ore di autonomia in maxi sconto a meno di 60 euro

Cuffie wireless con 94 ore di autonomia in maxi sconto a meno di 60 euro
JBL GO 4: speaker portatile e potente a meno di 40 euro su Amazon

JBL GO 4: speaker portatile e potente a meno di 40 euro su Amazon
Cuffie da gaming multipiattaforma con AUDIO SPAZIALE in MEGA SCONTO

Cuffie da gaming multipiattaforma con AUDIO SPAZIALE in MEGA SCONTO
Cassa Bluetooth LG Xboom GO PN1: una vera BOMBA a soli 16€ su eBay

Cassa Bluetooth LG Xboom GO PN1: una vera BOMBA a soli 16€ su eBay
Cuffie wireless con 94 ore di autonomia in maxi sconto a meno di 60 euro

Cuffie wireless con 94 ore di autonomia in maxi sconto a meno di 60 euro
JBL GO 4: speaker portatile e potente a meno di 40 euro su Amazon

JBL GO 4: speaker portatile e potente a meno di 40 euro su Amazon
Cuffie da gaming multipiattaforma con AUDIO SPAZIALE in MEGA SCONTO

Cuffie da gaming multipiattaforma con AUDIO SPAZIALE in MEGA SCONTO
Giovanni Ferlazzo
Pubblicato il
26 ago 2025
Link copiato negli appunti