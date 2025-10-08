Beats Solo Buds a -39%: senti come suona la Festa di Prime

Beats Solo Buds in sconto del 39% sul listino ufficiale è il nostro consiglio per chi cerca auricolari true wireless dal rapporto qualità-prezzo imbattibile. È una promozione legata alla Festa delle Offerte Prime, l’evento organizzato da Amazon e che andrà avanti ancora solo per poche ore. La disponibilità è immediata, con la consegna gratis entro un paio di giorni al massimo (almeno fino al sold out).

Auricolari true wireless: l’offerta per Beats Solo Buds

Sono compatibili con Android, iOS e qualsiasi altro sistema operativo che supporta la connettività Bluetooth. Nessun compromesso per quanto riguarda la longevità di ascolto, con l’autonomia fino a 18 ore per evitare qualsiasi interruzione. La qualità audio è quella garantita dal marchio, con architettura acustica realizzata su misura per un suono potente con gamma di frequenze estesa e totale nitidezza: ci pensano i driver a doppio strato che riducono le distorsioni, mentre le prese d’aria lavorate al laser assicurano un comfort assoluto. Scopri di più nella pagina dedicata.

Nella confezione di Beats Solo Buds sono inclusi gli auricolari true wireless, la custodia di ricarica con porta USB-C, i copriauricolari in quattro taglie diverse e la scheda di garanzia. Invece di pagarli 89,95 euro come consigliato, li puoi acquistare al prezzo di 55,00 euro approfittando di uno sconto del 39% applicato in automatico. Scegli la colorazione che preferisci, la spesa finale non cambia.

Non c’è tempo da perdere: la promozione fa parte della Festa delle Offerte Prime che, come anticipato, terminerà a mezzanotte. Per accedere all’evento ti basta l’abbonamento Prime, lo stesso che abilita lo streaming dei contenuti sulla piattaforma Prime Video.