Beats Solo Buds sotto gli 80€ per auricolari TWS dai bassi POTENTI

Un paio di auricolari Bluetooth da scegliere se ami i bassi potenti e la qualità elevata. Non ne fare a meno visto che le wearable Beats Solo Buds sono tra le migliori sul mercato. Sicuramente conosci il brand per i cuffioni ma sappi che produce anche auricolari wireless di prima qualità. Disponibili in questa folgorante colorazione rossa, sono originali e affidabili.

Nel caso in cui tu sia interessato, non ti perdere lo sconto del 18% su Amazon dove con un click completi l’affare. Appena 73,99€ per portare a casa questi gioiellini.

Le spedizioni sono completamente gratuite e veloci in tutta Italia con i servizi Prime attivi sul tuo account.

Beats Solo Buds, un paio di auricolari TWS di tutto rispetto

Appartenendo al un brand colossale come questo, diciamo che parti già avvantaggiato dal punto di vista della qualità. Insomma, se volevi acquistare un paio di auricolari TWS che fossero comodi, pratici e con un audio impeccabile con Beats Solo Buds non puoi sbagliare tiro.

Conta che sono disponibili in rosso e sono in ear. Con le punte in silicone che trovi in confezione, hai la possibilità di adattare il fitting per un comfort prolungato e senza difetti.

Non sporgono dalle orecchie per essere ancora più pratici e sono compatibili sia con Android che iOS. All’appello non mancano microfoni integrati, sistema audio con bassi potenti e una batteria con autonomia fino a 18 ore e ricarica rapida.

Come dirgli di no? Se vuoi acquistare un paio di wearable affidabili, collegati ora su Amazon dove con soli 73,99€ fai tue le Beats Solo Buds .

