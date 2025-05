Apple Watch: vendite in calo per mancanza di novità

Le spedizioni globali di Apple Watch sono diminuite del 19% anno su anno nel 2024, segnando il secondo calo annuale consecutivo dell’azienda e il quinto trimestre consecutivo di vendite in calo.

Apple Watch: spedizioni globali in calo

Lo si apprende dai nuovi dati di Counterpoint Research, secondo cui, andando maggiormente in dettaglio, Apple ha registrato cali di spedizione in tutte le principali regioni tranne che in India. Il calo più significativo si è verificato in Nord America, che rappresenta più della metà delle spedizioni di Apple Watch a livello globale.

Il report identifica molteplici fattori, ma il principale è l’assenza di un nuovo modello di Apple Watch SE, che storicamente è lo smartwatch più popolare di Apple in termini di volume durante i periodi post-lancio.

Anche la mancanza di un modello di Apple Watch Ultra nel 2024 è un fattore contribuente. La linea Apple Watch Ultra aveva precedentemente rappresentato oltre il 10% delle spedizioni di Apple Watch a livello globale, ma la sua quota è scesa a meno dell’8% nel quarto trimestre del 2024 in assenza di un nuovo modello. Questo calo ha contribuito in modo misurabile alle perdite complessive di spedizione del colosso di Cupertino nella categoria smartwatch avanzati, dove la sua quota di mercato è diminuita dell’8% anno su anno.

Nonostante la contrazione delle spedizioni, la “mela morsicata” continua però a dominare il segmento degli smartwatch avanzati per volume unitario. I recenti cali, però, segnano un’inversione rispetto agli anni precedenti di crescita.

La recessione coincide altresì con prestazioni più forti dei produttori di smartwatch rivali. Mentre le spedizioni globali di Apple si sono contratte, tutti gli altri principali fornitori nella categoria smartwatch avanzati hanno infatti visto una crescita anno su anno.