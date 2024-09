Apple Watch Ultra 3 non verrà presentato oggi

Contrariamente a quanto pronosticato sino a questo momento, stando a quanto da poco riferito dall’autorevole Mark Gurman di Bloomberg, durante l’evento “Glowtime”che andrà in scena oggi alle 19:00 (ora italiana), non sarà presentato Apple Watch Ultra 3. Di contro, Apple dovrebbe introdurre una nuova opzione di colore in titanio nero per l’attuale Apple Watch Ultra 2.

Apple Watch Ultra 3 non sarà annunciato oggi

Da tenere presente che già circa un anno fa l’analista Ming-Chi Kuo aveva ipotizzato che non ci sarebbe stato un Apple Watch Ultra 3 nel 2024. A suo dire, uno dei motivi principali riguardo l’assenza di un nuovo modello di Apple Watch Ultra sarebbe il fatto che il gruppo capitanato da Tim Cook ha bisogno di più tempo per sviluppare funzionalità innovative legate alla gestione della salute, che rappresentano una delle principali aree di sviluppo per i dispositivi indossabili dell’azienda. Questa strategia potrebbe pertanto essere vista come un segnale che Apple preferisce prendersi il giusto tempo per integrare correttamente tecnologie di punta prima di immettere sul mercato un nuovo modello e magari non essere effettivamente all’altezza delle aspettative.

Tornando, invece, alla nuova opzione di colore per Apple Watch Ultra 2, in base a quanto asserito da Gurman, questa potrebbe arrivare proprio oggi, per la gioia di coloro che desiderano un design più aggressivo e distintivo per il proprio Apple Watch o che comunque non si reputano sodisfatti della variante cromatica attuale.

Non c’è quindi da aspettarsi alcuna modifica sul fronte dell’hardware o relativamente alle funzionalità di Apple Watch Ultra, ma piuttosto un’estensione delle varianti cromatiche già esistenti.