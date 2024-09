iPhone 16: come vedere l'evento di presentazione in streaming

Ci siamo: è arrivato il giorno dell’appuntamento con l’annuncio ufficiale di iPhone 16 e potrai seguire in streaming l’evento di presentazione organizzato da Apple. È stato intitolato It’s Glowtime e andrà in scena questa sera, lunedì 9 settembre, quando in Italia saranno le ore 19.

Evento Apple: guarda in streaming l’annuncio di iPhone 16

Se ti stai chiedendo come vedere la diretta, hai diverse possibilità. La prima (la più semplice e consigliata) è quella che passa dalla live su YouTube, attraverso il player che abbiamo incluso qui sotto, accessibile da tutti i dispositivi: smartphone, tablet, computer, televisori e così via. Non dovrai far altro che tornare su questa pagina pochi minuti prima dell’inizio.

Le alternative sono rappresentate dal sito ufficiale e dall’applicazione Apple TV.

Non solo iPhone 16: le novità attese

Sappiamo con certezza che sarà iPhone 16 (così come le sue varianti iPhone 16 Plus, iPhone 16 Pro e iPhone 16 Pro Max) a catalizzare l’attenzione durante l’evento It’s Glowtime. Tra i punti di forza, un comparto hardware evoluto, grazie all’inclusione del chip A18 realizzato internamente e a 8 GB di RAM per l’esecuzione delle funzionalità di intelligenza artificiale, sulle quali il gruppo ha intenzione di puntare per il futuro. Dovrebbero comunque esserci altre novità, per rinnovare parte dell’ecosistema.

Non è da escludere la presentazione di Apple Watch Series 10, per celebrare il decimo anniversario della gamma di orologi Made in Cupertino. Alcune voci di corridoio ipotizzano anche annunci per le versioni Apple Watch Ultra 3 e Apple Watch SE 3. Ne sapremo di più questa sera.

Sul fronte dei dispositivi audio, la linea AirPods potrebbe accogliere ben due modelli inediti. Uno di questi, stando alle indiscrezioni circolate, avrebbe in dotazione una custodia con altoparlante integrato e una tecnologia avanzata per la cancellazione del rumor. Come sempre, in linea con la tradizione della mela morsicata, non sono giunti commenti ai rumor.