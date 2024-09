iPhone 16, ritardo del lancio di Apple Intelligence frena vendite

Durante la conferenza degli sviluppatori WWDC di giugno, Apple aveva svelato i suoi ambiziosi piani per l’integrazione dell’intelligenza artificiale nei propri dispositivi. Inizialmente, gli esperti del settore avevano ipotizzato che questa novità avrebbe potuto innescare un altro “superciclo” delle vendite per l’iPhone 16, convincendo anche i ritardatari ad aggiornare il proprio dispositivo. Tuttavia, il lancio graduale di Apple Intelligence potrebbe influire significativamente su questo potenziale.

Sicuramente, avremo un quadro molto più preciso quando l’azienda rivelerà l’iPhone 16 all’evento “It’s Glowtime” di oggi a Cupertino alle 19 (ora italiana).

Intelligenza Apple in ritardo, a rischio effetto superciclo per le vendite di iPhone 16

L’approccio di Apple all’intelligenza artificiale si distingue per la sua attenzione all’esperienza dell’utente. Invece di affidarsi a enormi modelli AI, come nel caso di servizi come Gemini di Google e ChatGPT di OpenAI, Apple ha scelto di addestrare la sua AI su modelli più piccoli. L’obiettivo principale è migliorare le esperienze esistenti attraverso l’AI generativa, in linea con la missione dell’azienda di dare priorità all’esperienza dell’utente.

Nonostante le grandi promesse fatte durante la WWDC, molte delle funzionalità annunciate potrebbero non essere disponibili fino al 2025. Inoltre, limitazioni geografiche, come quelle imposte dall’Unione Europea e dalla Cina, rappresentano un ostacolo significativo per Apple. La Cina, in particolare, è un mercato cruciale per l’azienda, in grado di influenzare notevolmente le sue finanze in un determinato trimestre. Anche l’integrazione di ChatGPT sembra improbabile per il lancio iniziale.

Compatibilità limitata dei dispositivi

Al momento, solo l’iPhone 15 Pro/Pro Max è approvato per l’esecuzione di Apple Intelligence. Tuttavia, si prevede che l’evento di lancio dell’iPhone 16 porterà una maggiore uniformità nella linea di prodotti. I modelli base dovrebbero ricevere Apple Intelligence, mentre i modelli Pro avranno un chip A18 Pro.

Un approccio cauto per il successo a lungo termine

Sebbene le vendite siano estremamente importanti per Apple e per i suoi azionisti, l’implementazione di Apple Intelligence è un’impresa complessa e sfaccettata. Un lancio affrettato potrebbe avere un impatto negativo sui profitti dell’azienda a lungo termine, rispetto a un lancio graduale e ben ponderato.