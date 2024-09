Apple Watch SE 3 in plastica, lancio previsto per il 2025

La settimana scorsa, in occasione dell’evento iPhone 16, era previsto il lancio di un Apple Watch SE 3 in plastica, ma l’azienda ha presentato solo l’Apple Watch Series 10 e una variante nera dell’Ultra 2. Tuttavia, secondo un recente rapporto di Bloomberg, l’azienda di Cupertino starebbe ancora lavorando allo sviluppo del modello più economico, con un potenziale lancio previsto insieme alla linea iPhone 17 il prossimo anno.

Apple Watch economico in plastica nel 2025?

Il rapporto rivela che i team di Apple impegnati nello sviluppo dell’Apple Watch SE 3 in plastica hanno dovuto affrontare alcune problematiche legate ai costi e alla qualità del prodotto. Il passaggio dall’alluminio alla plastica, infatti, si è rivelato un compito più impegnativo del previsto, ma l’azienda continua a lavorare sul modello con l’obiettivo di rilasciarlo nel 2025.

La scelta di utilizzare la plastica al posto dell’alluminio per l’Apple Watch SE 3 potrebbe essere motivata dalla volontà di Apple di abbassare il prezzo del dispositivo e offrire una gamma di colori più vivaci. Queste caratteristiche renderebbero l’orologio più attraente per i ragazzi e lo aiuterebbero a competere con gli smartwatch più economici presenti sul mercato. Considerando che alcune scuole vietano l’uso degli smartphone, le famiglie che già utilizzano iPhone potrebbero optare per l’Apple Watch come alternativa per i propri figli.

Apple Watch SE 3 in plastica con un processore più potente

Oltre alla scocca in plastica, non più in alluminio come nel modello precedente, il prossimo Apple Watch SE di terza generazione, atteso per settembre 2025 potrebbe montare un processore più performante, che consentirebbe di sbloccare più funzioni del sistema operativo watchOS e di prolungare la durata nel tempo. L’Apple Watch SE 3 potrebbe essere annunciato il prossimo settembre durante l’evento dedicato all’iPhone 17. In quell’occasione Apple presenterà probabilmente anche i modelli Serie 11 e Ultra 3.