Instagram, arrivano i Reel che si sbloccano con il codice segreto

L’ultima trovata di Instagram per aumentare l’engagement? I Reel “blindati”. La nuova funzione permette ai creatori di condividere contenuti esclusivi accessibili solo a chi conosce il codice segreto. Per ora è in fase di test.

Instagram sperimenta i Reel “blindati”: il contenuto esclusivo si sblocca con un codice segreto

Come funziona? Il creatore pubblica un Reel “blindato” e fornisce un indizio per sbloccare il contenuto. Ad esempio, potrebbe usare come codice il suo compleanno o il nome del suo cane. In questo modo, solo i follower più affezionati, che conoscono bene il creatore, potranno accedere al Reel esclusivo.

Ma i Reel “blindati” non sono solo un modo per premiare i fan più fedeli. Potrebbero diventare anche uno strumento potente per campagne di marketing originali. Immaginiamo un brand che usa un Reel “blindato” per svelare un nuovo prodotto o creare hype attorno a un lancio imminente. O un gruppo di amici che condivide contenuti privati accessibili solo a chi conosce il codice.

Certo, non tutti potrebbero apprezzare questa novità. Alcuni utenti potrebbero trovare fastidioso dover scervellarsi per trovare il codice segreto, soprattutto in un’app già affollata di contenuti e funzioni diverse. Ma Instagram scommette tutto sul coinvolgimento degli utenti.

Un’arma in più per campagne promozionali creative

Al momento, i Reel “blindati” sono solo un esperimento. L’account Design di Instagram ha condiviso un Reel “blindato” con il codice “threads”, in riferimento al primo hashtag nella didascalia. Una volta sbloccato, il Reel rivela un banner che annuncia l’imminente lancio del profilo Design su Threads, la nuova app di Meta.