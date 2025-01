Threads: ora si possono pianificare i post e disegnare

Adam Mosseri ha annunciato una manciata di novità per Threads, tra cui la possibilità di programmare i post, visualizzare più metriche nella dashboard Insights e una funzione di “markup” per disegnare, evidenziare e aggiungere frecce ai post che si condividono.

Programmare i post su Threads e tenere d’occhio le statistiche

Gli utenti di Threads potranno finalmente programmare i loro post e monitorare le metriche di ogni singolo contenuto all’interno di Insights. Uno strumento utile per tracciare le tendenze, come le visualizzazioni, il numero di follower, il tipo di interazioni, ecc.

Per programmare un post, basta andare nel menu a tre puntini del compositore, cliccare su “Programma”, scegliere data e ora e confermare. I post programmati appariranno nella cartella delle bozze, dove potranno essere modificati o cancellati prima della pubblicazione.

Ma le sorprese non finiscono qui. Threads introdurrà anche una funzione che permette di disegnare, evidenziare e aggiungere frecce ai post che si condividono, per aggiungere un tocco creativo personale. Anche se Mosseri non ha fornito molti dettagli, alcune anticipazioni di Chris Messina suggeriscono che si potrà accedere a questa funzione da una nuova icona accanto ai pulsanti per aggiungere foto, GIF, audio e hashtag.

Cliccando sull’icona a forma di scarabocchio, si aprirà una schermata con strumenti come un evidenziatore o una freccia, per disegnare direttamente su un post di Threads.

Un tocco di unicità per distinguersi dalla concorrenza?

Anche se potrebbe sembrare una funzione un po’ bizzarra per Threads, visto che gli utenti di solito condividono clip dal web come articoli di notizie, dove magari hanno già evidenziato o sottolineato qualcosa in uno screenshot, la funzione “markup” offre qualcosa di unico rispetto a rivali come X, Bluesky e Mastodon. E forse è proprio questo l’obiettivo.

Insomma, Threads continua a evolversi per offrire agli utenti, soprattutto a quelli professionali come creator e brand, strumenti sempre più raffinati per gestire la loro presenza sull’app.