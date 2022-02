Beats Studio Buds: gli auricolari al top ad un prezzo incredibile

Perché accontentarsi delle solite cuffie economiche, quando per poco più puoi ottenere il massimo con gli auricolari Beats Studio Buds. La nuova proposta Bluetooth di Beats offre il tradizionale sound apprezzato dai professionisti e funzionalità top di gamma, oggi scontate a soli 120 euro su Amazon.

Auricolari wireless Beats Studio Buds: caratteristiche tecniche

Il design è piuttosto compatto e consente di trasportare comodamente le cuffie in tasca, senza rinunce sul fronte dell’autonomia. Ogni auricolare garantisce ben 8 ore di riproduzione continua che diventano 24 ore grazie alla custodia di ricarica. Si tratta di auricolari in-ear, ma dal design ergonomico e peso estremamente ridotto per garantire il massimo confort anche durante le lunghe sessioni di utilizzo. Non mancano, infatti, i morbidi copriauricolari in silicone in tre diverse misure per adattarsi perfettamente al canale uditivo. Presente la certificazione IPX4 per resistere al sudore e fornire un utile alleato anche durante l’attività sportiva. I comandi sono completamente touch e ti consentono di accedere a qualsiasi funzionalità: tracce, volume, chiamate e assistenti vocali.

A distinguere le cuffie da qualsiasi altra proposta sul mercato è naturalmente la qualità del suono. La soluzione di Beats sfrutta due driver a doppia camera personalizzati per un suono potente, ma bilanciato. Non manca la cancellazione attiva del rumore (ANC) con modalità trasparenza che consente di riprendere con un tocco la consapevolezza dell’ambiente circostante. La connessione avviene tramite un modulo Bluetooth di Classe 1 che garantisce un’associazione immediata e un segnale stabile. La compatibilità si estende sia ai dispositivi iOS che Android. Inoltre, con l’acquisto delle cuffie avrai ben 4 mesi di abbonamento gratuito ad Apple Music con l’accesso ad oltre 75 milioni di brani.

Grazie ad uno sconto del 20%, le Beats Studio Buds sono disponibili su Amazon a soli 119,99 euro per un risparmio di ben 30 euro sul prezzo di listino, nelle varianti rossa, bianca e nera.

