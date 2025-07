Beats Studio Pro a -51% (Prime Day): cuffie wireless top di gamma

Le Beats Studio Pro non hanno certo bisogno di presentazioni: sono cuffie wireless over-ear top di gamma. Oggi le trovi a meno di metà prezzo su Amazon. Il merito è da attribuire all’offerta del Prime Day che le propone con lo sconto del 51% sul listino ufficiale. Non fatichiamo a immaginare che andranno letteralmente a ruba.

Beats Studio Pro a -51%: grande occasione al Prime Day

Sono dotate di una piattaforma acustica personalizzata con supporto all’audio spaziale e rilevamento dinamico della posizione della testa, cancellazione attiva del rumore (ANC) completamente adattiva, modalità Trasparenza., riproduzione lossless e fino a 40 ore di autonomia con una sola ricarica. La compatibilità è garantita con tutti i dispositivi, inclusi quelli di Apple e con sistema operativo Android. La connessione senza fili avviene tramite Bluetooth. Scopri di più nella scheda del prodotto.

Puoi scegliere la colorazione che preferisci tra Nero, Ghiaia, Caffè, Blu navy e Bianco opaco, la spesa non cambia. In tutti i casi c’è lo sconto del 51% che porta le cuffie wireless over-ear Beats Studio Pro al prezzo minimo storico di 195 euro (invece di 399 euro come da listino). Nella confezione sono inclusi la custodia protettiva per il trasporto, un cavo da USB-C a USB-C per la ricarica e l’audio, un altro analogico da 3,5 mm.

Hai ancora poco tempo per approfittare delle offerte del Prime Day 2025, che terminerà ufficialmente domani. Le promozioni sono disponibili solo per chi ha accesso a Prime, ma puoi approfittarne facilmente attivando la prova gratuita di 30 giorni. Nessun ci sono costi iniziali e la sottoscrizione è cancellabile in qualsiasi momento.