Beats Studio3: l'alta qualità a prezzo dimezzato

La qualità è solitamente associata a prezzi alti, tranne che in occasioni come il Prime Day. In questa speciale parentesi della durata di poche ore, infatti, è possibile mettere mano a prodotti di alta qualità, e garantirsi quindi esperienze di un altro livello, pur attingendo a prezzi esclusivi che consentono di alzare l’asticella rispetto alle possibilità standard. Tra le grandi occasioni di oggi figurano le cuffie wireless Beats Studio3, sul cui prezzo scende la scure: -52% per chi ne approfitta entro la fine del Prime Day.

Cuffie che fino a ieri erano costate sempre e comunque più di 300 euro (partendo da un prezzo di listino di 349,99 euro), oggi sono a disposizione per 169 euro in ogni colorazione della gamma.

Stiamo parlando di cuffie di qualità (come il marchio Beats ispira), con Pure ANC per la cancellazione attiva del rumore e con la calibrazione audio in tempo reale per garantire un’esperienza di ascolto senza pari. Con soli 10 minuti di ricarica è possibile avere ulteriori 3 ore di ascolto, nel contesto di una autonomia complessiva che arriva a 22 ore.

La qualità è garantita dal chip Apple W1 che Cupertino ha voluto nel cuore delle Beats Studio3: la connettività è Bluetooth e l’assenza di cavi garantisce piena libertà di postura, di movimento e di azione. Indossi, ascolti e viaggi con la fantasia all’interno delle tue stesse vibrazioni. E tutto ciò, solo durante questo Prime Day, con ben il 52% di sconto.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione.