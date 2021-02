Un Mini PC con caratteristiche adatte a gestire le operazioni base della produttività (editing documenti, comunicazione, posta elettronica), la navigazione e l’intrattenimento multimediale: Beelink BT3 PRO II oggi è proposto in offerta su Amazon al prezzo scontato del 20%.

Mini PC in offerta: Beelink BT3 PRO II a -20%

Diamo uno sguardo alle specifiche tecniche incluse: processore Intel Atom X5-Z8350, GPU Intel HD Graphics 400, 4 GB di RAM DDR3, memoria eMMC da 64 GB per lo storage, uscite video VGA e HDMI con supporto alla risoluzione 4K, WiFi, Bluetooth 4.0, slot Ethernet, jack audio da 3,5 mm, lettore SD (fino a 512 GB), porte USB 2.0 e USB 3.0. Tutto questo in un case compatto con dimensioni pari a 11,9×11,9×2,5 centimetri e un peso che si attesta complessivamente a soli 520 grammi. Per ulteriori informazioni consultare la scheda del prodotto.

Lato software, il sistema operativo è Windows 10 Home. Un’occasione considerando il prezzo di 108,00 euro invece di 135,00 euro come da listino. La disponibilità è immediata così come la consegna a domicilio con spedizione gratuita.