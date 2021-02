Tra i mouse del catalogo Logitech, il modello MX Anywhere 3 è certamente quello più indicato per chi necessita di una periferica di puntamento senza compromessi da affiancare al proprio laptop, per lavorare in mobilità. Il design compatto, la qualità costruttiva e il livello di personalizzazione consentito lo rendono il perfetto compagno per lo smart working. Oggi è proposto nella colorazione nera al prezzo minimo storico su Amazon.

Il mouse Logitech MX Anywhere 3, mai così conveniente

Tra i punti di forza il sensore da 4.000 dpi che oltre a garantire una precisione assoluta nel rilevare i movimenti ne permette l’utilizzo su qualsiasi tipo di superficie, compreso il vetro, senza dimenticare lo scroller MagSpeed per scorrere 1.000 righe al secondo mantenendo il pieno controllo dell’operazione. È un dispositivo wireless con batteria interna ricaricabile via cavo USB-C e autonomia fino a 70 giorni.

La connessione avviene tramite Bluetooth o adattatore USB, con switch immediato tra un massimo di tre dispositivi. MX Anywhere 3 assicura la piena compatibilità con Windows, macOS, Linux, Chrome OS e iPadOS. Al prezzo di soli 59,99 euro invece di 92,99 euro come da listino Logitech è un affare da non lasciarsi sfuggire.