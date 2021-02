Tappetino per mouse Aukey XL scontato su Amazon

Oggi vogliamo proporvi l’acquisto di un prodotto tanto semplice quanto utile su ogni scrivania, che sia dedicata al lavoro piuttosto che al gioco. Si tratta del tappetino XL di Aukey, un prodotto economico, ma decisamente funzionale.

Tappetino XL Aukey: caratteristiche tecniche

Come premesso si tratta di un accessorio molto semplice, un “tappeto” più che un tappetino che misura ben 90x40cm. Date le dimensioni naturalmente è previsto l’appoggio tanto del mouse quanto della tastiera direttamente sul mousepad, in grado di ospitare anche tastiere dalle dimensioni generose. Ideale, quindi, anche per i giocatori che possiedono tastiere con pulsanti macro dedicati, decisamente più ingombranti. L’altezza del tappetino è di ben 4mm il che gli concede una discreta rigidità che gli impedisce di arricciarsi anche con movimenti repentini.

La superficie del mouse è realizzata con un tessuto texturizzato che permette uno scorrimento fluido ed un tracciamento preciso del sensore. La parte inferiore invece presenta uno strato di gomma a trama che garantisce un’aderenza perfetta al piano d’appoggio, impedendo qualsiasi spostamento. La superficie inoltre è realizzata in materiale idrofobo: non dovrete preoccuparvi quindi di rovesciare liquidi. Sarà sufficiente passare un qualsiasi panno assorbente ed il tappetino torna come nuovo. Infine va sicuramente segnalata la presenza del bordo cucito lungo tutto il perimetro. Uno dei maggiori problemi legati ai mousepad infatti è l’usura che provoca la separazione della superficie dallo strato in gomma. L’Aukey XL previene questo fastidioso difetto, grazie ad un profilo completamente ricamato.

Grazie allo sconto proposto da Amazon, il tappetino è acquistabile a soli 19,99 euro con uno sconto del 20% sul prezzo di listino.