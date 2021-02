Samsung The Frame: questo prezzo è un'opera d'arte

L’offerta disponibile su eBay in queste ore è una vera tentazione per chi negli ultimi anni ha imparato a conoscere la linea Samsung “The Frame”. Non si tratta infatti di un televisore qualunque: The Frame sposa la qualità dell’immagine ad un ineccepibile tocco d’arte, inquadrando lo schermo dentro una cornice e trasformandosi in un vero e proprio quadro non appena spenta la tv.

The Frame, guarda che prezzo

Il modello in offerta ha una diagonale pari a 49 pollici, il pannello è un QLED Ultra HD ed il prezzo d’occasione è pari a soli 649,99 euro. Per capire fino in fondo quale sia lo sconto applicato, è sufficiente notare come il modello da 43 pollici su Amazon, anch’esso in offerta, costa ben 50 euro di più.

Come del tutto chiaro, non si tratta di una tv qualunque: una volta spento il proprio film preferito, infatti, lo schermo si trasforma in un vero e proprio quadro incorniciato da poter appoggiare o appendere al muro. Ognuno può scegliere la propria creatività preferita all’interno di una vasta gallery di opzioni, oppure si possono caricare fotografie da utilizzare sulla medesima “tela”. Tutto ciò è possibile grazie ad una reinterpretazione del display con la quale la tv spenta non è un “black mirror” privo di significato, ma una calda emozione sotto forma di opera d’arte.

649,99 euro significa il miglior prezzo di sempre per questo modello: chiunque ne sia stato stuzzicato in passato ha ora l’occasione giusta per appendere l’arte al muro ed intervallarla con Sky, Netflix o qualsiasi altra cosa questa smart tv sia in grado di ricevere e proiettare.

Attenzione, però: l’offerta è valida soltanto fino al 21 febbraio (o fino ad esaurimento scorte), prendere o lasciare. Il merchant ha un feedback pari al 99,2% e la consegna è immediata e gratuita.