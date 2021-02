HydeMyAss VPN: sconto del 73% per tre anni

Una delle VPN più complete è sicuramente quella della software house britannica (dal 2016 sussidiaria di Avast). Gli utenti che vogliono navigare su Internet senza essere tracciati possono sfruttare l’ottima offerta di HideMyAss che prevede uno sconto del 73% per l’abbonamento di 36 mesi. Ci sono anche promozioni per i piani di 6, 12 e 24 mesi.

HideMyAss VPN: 2,99 euro/mese per tre anni

La funzionalità principale di una VPN è nascondere il vero indirizzo IP. HideMyAss VPN utilizza allo scopo oltre 1.000 server in 290 località in oltre 210 paesi. In più potenzia l’anonimato online assegnando un indirizzo IP casuale ogni 10 minuti o una volta la giorno. La VPN utilizza la crittografia AES a 256 bit e il protocollo OpenVPN. Inoltre non registra nessun dato trasmesso ai server (politica no-log).

È sufficiente un clic per trovare il server più veloce, ma è possibile scegliere quelli ottimizzati per il P2P (torrenting) e lo streaming (con aggiramento delle restrizioni geografiche di Netflix e altri servizi). Grazie allo Split Tunneling, l’utente può scegliere le applicazioni da “nascondere”, lasciando il resto in chiaro.

Il Kill Switch disattiva invece il collegamento ad Internet se la connessione alla VPN si interrompe. HideMyAss VPN supporta fino a cinque dispositivi in contemporanea e funziona su Windows, macOS, Linux, Android, iOS, router, Apple TV, Android TV, Xbox e PlayStation.

Attualmente la migliore offerta prevede 36 mesi di abbonamento a 2,99 euro/mese (sconto del 73%), ma ci sono anche 6 mesi a 8,99 euro/mese (sconto del 18%), 12 mesi a 4,39 euro/mese (sconto del 60%) e 24 mesi a 3,99 euro/mese (sconto del 64%).