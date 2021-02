Una suite completa di software e strumenti per la produttività insieme a una soluzione affidabile e collaudata per tenere lontane le minacce informatiche, in sconto: cosa chiedere di più? Oggi su Amazon è possibile acquistare Microsoft 365 in una delle sue differenti versioni in bundle con Norton 360 o McAfee Total Protection approfittando di un’offerta vantaggiosa.

M365 + Norton 360 o MacAfee Total Protection in offerta

Così facendo si avranno a disposizione i tool per creare e gestire i documenti di Word, Excel e PowerPoint, la posta elettronica di Outlook e 1 TB di spazio sulla piattaforma cloud di OneDrive, oltre alla difesa antivirus messa a disposizione da due delle software house leader del settore. Queste le promo:

Ricordiamo che la formula Family di Microsoft 365 dà diritto all’accesso da parte di sei diversi account, ognuno dei quali con il proprio spazio cloud indipendente, mentre la versione Personal è relativa a un solo profilo. La promozione di oggi su Amazon è particolarmente interessante poiché oltre ad abbinare due prodotti in sconto offre un abbonamento di 15 mesi anziché di un anno come solitamente accade.